https://ukraina.ru/20261010/k-dekabryu-2027-goda-ekspert-raskryl-vozmozhnye-sroki-zaversheniya-svo-1083721790.html

"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО

"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО - 10.10.2026 Украина.ру

"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО

Спецоперация выйдет на этап завершения к декабрю 2027 года. Эту зиму Украина ещё как-то переживёт, хотя и с большими проблемами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-10-10T20:30

2026-10-10T20:30

2026-10-10T20:30

новости

украина

россия

европа

александр перенджиев

украина.ру

сво

когда конец сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg

Пока одни эксперты говорят о переговорном треке уже весной следующего года, а другие — о двух годах боевых действий, собеседник издания назвал свои сроки окончания спецоперации.Эксперт предположил, что Россия выйдет на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. "Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды", — пояснил он.Перенджиев выразил надежду, что к весне 2027 года будет полностью освобождён Донбасс и большая часть территории Запорожской области. "Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья", — отметил аналитик.Эксперт подчеркнул, что летом или к осени российское командование будет заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. "Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, александр перенджиев, украина.ру, сво, когда конец сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, когда закончится сво: прогнозы, когда закончится сво, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво