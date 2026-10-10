"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО - 10.10.2026 Украина.ру
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"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО
"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО - 10.10.2026 Украина.ру
"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО
Спецоперация выйдет на этап завершения к декабрю 2027 года. Эту зиму Украина ещё как-то переживёт, хотя и с большими проблемами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-10-10T20:30
2026-10-10T20:30
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новости сво
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Пока одни эксперты говорят о переговорном треке уже весной следующего года, а другие — о двух годах боевых действий, собеседник издания назвал свои сроки окончания спецоперации.Эксперт предположил, что Россия выйдет на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. "Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды", — пояснил он.Перенджиев выразил надежду, что к весне 2027 года будет полностью освобождён Донбасс и большая часть территории Запорожской области. "Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья", — отметил аналитик.Эксперт подчеркнул, что летом или к осени российское командование будет заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. "Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО

20:30 10.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Спецоперация выйдет на этап завершения к декабрю 2027 года. Эту зиму Украина ещё как-то переживёт, хотя и с большими проблемами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Пока одни эксперты говорят о переговорном треке уже весной следующего года, а другие — о двух годах боевых действий, собеседник издания назвал свои сроки окончания спецоперации.
Эксперт предположил, что Россия выйдет на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. "Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды", — пояснил он.
Перенджиев выразил надежду, что к весне 2027 года будет полностью освобождён Донбасс и большая часть территории Запорожской области. "Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья", — отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что летом или к осени российское командование будет заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. "Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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