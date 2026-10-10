Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев - 10.10.2026 Украина.ру
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Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев
Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев - 10.10.2026 Украина.ру
Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи... Украина.ру, 10.10.2026
2026-10-10T17:06
2026-10-10T17:06
видео
запад
украина
германия
дмитрий евстафьев
владимир путин
фридрих мерц
украина.ру
калининград
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2026 года. Что стали понимать на Западе, послушав выступление президента России? Чем сейчас рискует не только Украина, но и Германия, а также другие страны и для чего на самом деле приезжал в Киев канцлер ФРГ Фридрих Мерц? Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. В передаче использованы виды Калининградской области: (YOUTUBE-канал Dmitriy Kraynov).ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, запад, украина, германия, дмитрий евстафьев, владимир путин, фридрих мерц, украина.ру, калининград, сво, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, валдай, фрг, видео
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Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев

17:06 10.10.2026
 
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2026 года. Что стали понимать на Западе, послушав выступление президента России? Чем сейчас рискует не только Украина, но и Германия, а также другие страны и для чего на самом деле приезжал в Киев канцлер ФРГ Фридрих Мерц?

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

В передаче использованы виды Калининградской области: (YOUTUBE-канал Dmitriy Kraynov).

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir

Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

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