Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2026 года. Что стали понимать на Западе, послушав выступление президента России? Чем сейчас рискует не только Украина, но и Германия, а также другие страны и для чего на самом деле приезжал в Киев канцлер ФРГ Фридрих Мерц?
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
В передаче использованы виды Калининградской области: (YOUTUBE-канал Dmitriy Kraynov).
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
В передаче использованы виды Калининградской области: (YOUTUBE-канал Dmitriy Kraynov).
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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