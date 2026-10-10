https://ukraina.ru/20261010/russkie-zhakhnut-i-ne-tolko-iz-za-kaliningrada-chto-esch-stali-ponimat-na-zapade--evstafev-1083732934.html

Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев

Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев - 10.10.2026 Украина.ру

Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи... Украина.ру, 10.10.2026

2026-10-10T17:06

2026-10-10T17:06

2026-10-10T17:06

видео

запад

украина

германия

дмитрий евстафьев

владимир путин

фридрих мерц

украина.ру

калининград

сво

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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2026 года. Что стали понимать на Западе, послушав выступление президента России? Чем сейчас рискует не только Украина, но и Германия, а также другие страны и для чего на самом деле приезжал в Киев канцлер ФРГ Фридрих Мерц? Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. В передаче использованы виды Калининградской области: (YOUTUBE-канал Dmitriy Kraynov).ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

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германия

калининград

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