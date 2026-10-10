https://ukraina.ru/20261010/tramp-ukraine-nuzhen-novyy-lider-zelenskiy-sozdat-problemy-vsemu-miru-na-bankovoy--isterika-1083735606.html
Трамп: Украине нужен новый лидер, Зеленский создаёт проблемы всему миру. На Банковой – истерика
Трамп: Украине нужен новый лидер, Зеленский создаёт проблемы всему миру. На Банковой – истерика - 10.10.2026 Украина.ру
Трамп: Украине нужен новый лидер, Зеленский создаёт проблемы всему миру. На Банковой – истерика
Зеленский много раз мог закончить войну, но не делает этого, он создаёт проблемы для всего мира, заявил 10 октября президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами
2026-10-10T21:48
2026-10-10T21:48
2026-10-10T21:48
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"Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки", – резюмировал он.Американский лидер добавил, что Зеленский "может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам".Сам Владимир Зеленский слова Трампа пока не комментировал, пресс-служба его офиса публикует информацию, что в течение второй половины дня субботы он созванивается с лидерами европейских стран, включая Францию, Норвегию, Великобританию.Ранее Трамп сообщил, что заключил сделку с российским президентом Владимиром Путиным – о поставках российского дизеля в США.Зеленский сразу же обвинил его в "пособничестве" Москве. На слова Трампа о своём украинском коллеге официальной реакции нет, но многие государственные СМИ и пропагандисты Офиса президента Украины изощрённо проклинают его.Подробнее о сделке – в материале Захара Виноградова Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, банковая, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, офис президента
Новости, Украина, США, Банковая, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Офис президента
Трамп: Украине нужен новый лидер, Зеленский создаёт проблемы всему миру. На Банковой – истерика
Зеленский много раз мог закончить войну, но не делает этого, он создаёт проблемы для всего мира, заявил 10 октября президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами
"Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки", – резюмировал он.
Американский лидер добавил, что Зеленский "может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам".
Сам Владимир Зеленский слова Трампа пока не комментировал, пресс-служба его офиса публикует информацию, что в течение второй половины дня субботы он созванивается с лидерами европейских стран, включая Францию, Норвегию, Великобританию.
Ранее Трамп сообщил, что заключил сделку с российским президентом Владимиром Путиным – о поставках российского дизеля в США.
Зеленский сразу же обвинил его в "пособничестве" Москве. На слова Трампа о своём украинском коллеге официальной реакции нет, но многие государственные СМИ и пропагандисты Офиса президента Украины изощрённо проклинают его.