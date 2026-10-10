Любовь русских принесла миллионы эстонской певице - 10.10.2026 Украина.ру
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Любовь русских принесла миллионы эстонской певице
Любовь русских принесла миллионы эстонской певице - 10.10.2026 Украина.ру
Любовь русских принесла миллионы эстонской певице
Советская и эстонская певица Анне Веске заработала более 30 млн руб. на закрытых корпоративах для русских, сообщил телеграм-канал SHOT
2026-10-10T19:00
2026-10-10T19:00
новости
лайма вайкуле
эстония
ссср
россия
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По информации SHOT, до конца нынешнего года в 70-летней певицы запланировано более 15 корпоративов. При этом чаще всего Анне Вески приглашают именно русскоязычные поклонники, помнящие её по хитам "Синий-синий иней", "Листья жёлтые над городом кружатся", "Позади крутой поворот" и другим."За прошлый год её компания AN &amp; BEN OÜ заработала €343 тысячи — около 32,5 млн руб. Годом ранее было €269 тысяч. При этом звезда не доплатила более 130 тыс. налогов", – сообщил телеграм-канал.В Эстонии Вески часто критикуют за наличие в её репертуаре песен на русском. Критика усилилась после начала специальной военной операции. В 2022 году Вески раскритиковали за то, что на её европейской афише было указано звание певицы – заслуженная артистка Эстонской СССР.Певица не собирается отказываться от советских песен. На эстонской сцене звучат их версии на эстонском языке. А на закрытых корпоративах – оригиналы на русском. При этом в Россию, как сообщил канал, артистка не приезжает "из-за невостребованности".История Вески контрастирует с историей другой прибалтийской певицы – латвийки Лаймы Вайкуле. Запланированный на 31 октября концерт Вайкуле в Эстонии отменили из-за низкого спроса на билеты. Официально на сайте продажи билетов организаторы объяснили отмену концерта "не зависящими от них обстоятельствами". Они извинились перед зрителями.Но на деле причина была иной, сообщали эстонские журналисты."За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано", — заявил организатор выступления Максим Милованов.При этом сама Вайкуле, в отличие от Вески, ранее заявляла, что "кормила весь Советский Союз".Что же до Вески, то ещё в 2025 году композитор Игорь Корнелюк, который написал для неё песни "Не со мной" и "Обезьяна", рассказывал, что какое-то время певица замкнулась в себе из-за трагических событий."Почти не поддерживаю в ней контакта. Последние годы редко встречаемся, совсем редко. Насколько мне известно, в прошлом году у нее супруг умер, Бенно Бельчиков, и на нее это сильно повлияло. Она, по-моему, где-то в Таллине живет, за городом, никуда не выезжает, как-то замкнулась", — делился Корнелюк.Судя по последним новостям, 70-летняя певица решила вернуться на сцену.
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Новости
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новости, лайма вайкуле, эстония, ссср, россия
Новости, Лайма Вайкуле, Эстония, СССР, Россия

Любовь русских принесла миллионы эстонской певице

19:00 10.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Malle ElvetАнне Вески
Анне Вески - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© commons.wikimedia.org / Malle Elvet
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Советская и эстонская певица Анне Веске заработала более 30 млн руб. на закрытых корпоративах для русских, сообщил телеграм-канал SHOT
По информации SHOT, до конца нынешнего года в 70-летней певицы запланировано более 15 корпоративов. При этом чаще всего Анне Вески приглашают именно русскоязычные поклонники, помнящие её по хитам "Синий-синий иней", "Листья жёлтые над городом кружатся", "Позади крутой поворот" и другим.
"За прошлый год её компания AN & BEN OÜ заработала €343 тысячи — около 32,5 млн руб. Годом ранее было €269 тысяч. При этом звезда не доплатила более 130 тыс. налогов", – сообщил телеграм-канал.
В Эстонии Вески часто критикуют за наличие в её репертуаре песен на русском. Критика усилилась после начала специальной военной операции. В 2022 году Вески раскритиковали за то, что на её европейской афише было указано звание певицы – заслуженная артистка Эстонской СССР.
Певица не собирается отказываться от советских песен. На эстонской сцене звучат их версии на эстонском языке. А на закрытых корпоративах – оригиналы на русском. При этом в Россию, как сообщил канал, артистка не приезжает "из-за невостребованности".
История Вески контрастирует с историей другой прибалтийской певицы – латвийки Лаймы Вайкуле. Запланированный на 31 октября концерт Вайкуле в Эстонии отменили из-за низкого спроса на билеты. Официально на сайте продажи билетов организаторы объяснили отмену концерта "не зависящими от них обстоятельствами". Они извинились перед зрителями.
Но на деле причина была иной, сообщали эстонские журналисты.
"За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. С такими показателями проведение столь масштабного концерта экономически не оправдано", — заявил организатор выступления Максим Милованов.
При этом сама Вайкуле, в отличие от Вески, ранее заявляла, что "кормила весь Советский Союз".
Что же до Вески, то ещё в 2025 году композитор Игорь Корнелюк, который написал для неё песни "Не со мной" и "Обезьяна", рассказывал, что какое-то время певица замкнулась в себе из-за трагических событий.
"Почти не поддерживаю в ней контакта. Последние годы редко встречаемся, совсем редко. Насколько мне известно, в прошлом году у нее супруг умер, Бенно Бельчиков, и на нее это сильно повлияло. Она, по-моему, где-то в Таллине живет, за городом, никуда не выезжает, как-то замкнулась", — делился Корнелюк.
Судя по последним новостям, 70-летняя певица решила вернуться на сцену.
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