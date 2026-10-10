"Выскочить им не удастся": как удары по тылам Украины приближают переговоры с США - 10.10.2026 Украина.ру
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"Выскочить им не удастся": как удары по тылам Украины приближают переговоры с США
"Выскочить им не удастся": как удары по тылам Украины приближают переговоры с США - 10.10.2026 Украина.ру
"Выскочить им не удастся": как удары по тылам Украины приближают переговоры с США
Удары по украинским тылам — оборонным заводам, дата-центрам, заправкам и объектам электроэнергетики — дают России возможность добиваться результатов на переговорах с США. А на фронте нашим бойцам важно показать противнику, что вариантов у него нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
2026-10-10T21:30
2026-10-10T21:30
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Отвечая на вопрос журналиста о том, когда эффект от ударов по Киеву проявится на фронте, собеседник Украина.ру объяснил: главная цель этих ударов — усилить позицию России на переговорах с США.Школьников заявил, что такая глубина воздействия даёт России возможность добиваться результатов на переговорах с США. "Киевский режим в этом плане даже не объект, а предмет. Оснований для разговоров с Европой у нас тоже нет", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что на фронте российские бойцы показывают Западу и Украине, что вариантов у них не осталось. "Не удастся им выскочить. Им предстоит выбирать между "очень плохо" и "просто ужасно", — отметил эксперт.Аналитик подчеркнул, что продвижение войск на фронте и удары по украинским тылам вместе приближают неотвратимое будущее. "Мы показываем [Западу и Украине], что это будущее неотвратимо" , — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной" в дзен-канале Украина.ру.Про важные технические аспекты СВО — в материалу Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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"Выскочить им не удастся": как удары по тылам Украины приближают переговоры с США

21:30 10.10.2026
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Удары по украинским тылам — оборонным заводам, дата-центрам, заправкам и объектам электроэнергетики — дают России возможность добиваться результатов на переговорах с США. А на фронте нашим бойцам важно показать противнику, что вариантов у него нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
Отвечая на вопрос журналиста о том, когда эффект от ударов по Киеву проявится на фронте, собеседник Украина.ру объяснил: главная цель этих ударов — усилить позицию России на переговорах с США.
Школьников заявил, что такая глубина воздействия даёт России возможность добиваться результатов на переговорах с США. "Киевский режим в этом плане даже не объект, а предмет. Оснований для разговоров с Европой у нас тоже нет", — пояснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что на фронте российские бойцы показывают Западу и Украине, что вариантов у них не осталось. "Не удастся им выскочить. Им предстоит выбирать между "очень плохо" и "просто ужасно", — отметил эксперт.
"А с США у нас переговоры о других материях, когда идет серьезный распад глобального мира. Нам предстоит урегулировать ряд вопросов", — указал Школьников.
Аналитик подчеркнул, что продвижение войск на фронте и удары по украинским тылам вместе приближают неотвратимое будущее. "Мы показываем [Западу и Украине], что это будущее неотвратимо" , — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Андрей Школьников: Война на Украине закончится тем, что линия "Чернигов- Одесса" станет буферной зоной" в дзен-канале Украина.ру.
Про важные технические аспекты СВО — в материалу Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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