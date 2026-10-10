https://ukraina.ru/20261010/rezhet-metall-ekspert-poyasnil-kak-drony-paralizuyut-logistiku-vsu-cherez-dnepr-1083663466.html

"Режет металл": эксперт пояснил, как дроны парализуют логистику ВСУ через Днепр

"Режет металл": эксперт пояснил, как дроны парализуют логистику ВСУ через Днепр - 10.10.2026 Украина.ру

"Режет металл": эксперт пояснил, как дроны парализуют логистику ВСУ через Днепр

Фугасные снаряды не могут разрезать вантовые тросы — ударная волна обтекает мощное препятствие. А кумулятивно-режущий боеприпас режет металл вплоть до титановых балок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-10T19:30

2026-10-10T19:30

2026-10-10T19:30

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По данным Минобороны РФ, 1 октября ВС России поразили Южный мост в Киеве, использовавшийся для переброски войск и военных грузов ВСУ в Донбасс. 3 и 4 октября были нанесены удары по Северному (Московскому) мосту, через который также шла логистика. Оба моста обеспечивали снабжение группировок ВСУ на востоке Украины.Комментируя эффективные удары ВС РФ мостам, собеседник Украина.ру сравнил кумулятивно-режущий боеприпас с фугасным.Анпилогов заявил, что фугасные снаряды действительно могут сложить здание. Но при этом если фугасная волна встречает препятствие в виде быка моста или ажурное препятствие в виде опоры ЛЭП, то ударная волна его обтекает. Она не может перерезать вантовые тросы, потому что идет по пути наименьшего сопротивления, пояснил он.Анпилогов пояснил, что кумулятивный снаряд действует иначе. "Он действует как жидкость, а жидкость сжать невозможно. Она движется во все стороны и при этом режет металл", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что кумулятивная струя эффективно действует на определённом расстоянии. "Поэтому ударный дрон должен работать не раньше и не позже. Не раньше, чтобы струя не расплескалась и не превратилась в раскалённый металл. Не позже, чтобы струя успела сформироваться", — уточнил собеседник Украина.ру.Анпилогов резюмировал, что с появлением новых боеприпасов удары по мостам можно масштабировать.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".

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