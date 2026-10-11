https://ukraina.ru/20261011/tri-eshelona-pvo-knutov-obyasnil-kak-rossiya-unichtozhit-ballistiku-vsu-i-fp-7-1083638933.html
Три эшелона ПВО: Кнутов объяснил, как Россия уничтожит баллистику ВСУ и FP-7
Три эшелона ПВО: Кнутов объяснил, как Россия уничтожит баллистику ВСУ и FP-7 - 11.10.2026 Украина.ру
Три эшелона ПВО: Кнутов объяснил, как Россия уничтожит баллистику ВСУ и FP-7
Россия выстроила эшелонированную систему ПВО, которая перехватывает дроны самолётного типа, крылатые ракеты и баллистику. Первый эшелон составляет войсковая ПВО, второй — приграничные районы, в последующем создаются новые рубежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-11T04:30
2026-10-11T04:30
2026-10-11T04:30
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юрий кнутов
владимир зеленский
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с-350
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Отвечая на вопрос о том, не придётся ли перестраивать систему ПВО при переходе противника к массовому использованию баллистики и крылатых ракет, собеседник Украина.ру объяснил, как устроена эшелонированная оборона России.Кнутов заявил, что в том, что Украина совершенствует средства нападения, нет ничего удивительного. "По дронам самолетного типа они раз в три месяца что-то новое придумывают", — пояснил он.Что касается баллистики и крылатых ракет, указал собеседник издания, то это средства, которые работают по тылу."И тут мы можем говорить об эшелонированной системе ПВО. Первый эшелон будет составлять войсковая ПВО. Второй – приграничные районы. В последующем тоже создаются рубежи, которые будут перехватывать все эти цели: дроны самолетного типа, крылатую ракету и баллистику", — отметил Кнутов.Эксперт добавил, что Зеленский сказал, что они якобы испытали FP-7 — баллистическую ракету с дальностью в 300-350 километров."Это аналог ракеты ATACMS. По ним может работать и войсковая ПВО ("Бук-М2", "Бук-М3", "С-300В-4", "Тор-М2") и объектовая ПВО ("С-300ПМУ-2", "С-400", С-350 "Витязь", С-500)", — уточнил он.Кнутов подчеркнул, что система ПВО выстроена и эффективно работает."У нас выстроены три эшелона ПВО и работают эффективно" , — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, юрий кнутов, владимир зеленский, украина.ру, с-400 «триумф», с-350, днепр, вооруженные силы украины, ракеты, дальнобойные ракеты, зрк бук, пво, с-300, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, аналитики, украина аналитика, военнаяаналитика, военный эксперт, эксперты
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Три эшелона ПВО: Кнутов объяснил, как Россия уничтожит баллистику ВСУ и FP-7
Россия выстроила эшелонированную систему ПВО, которая перехватывает дроны самолётного типа, крылатые ракеты и баллистику. Первый эшелон составляет войсковая ПВО, второй — приграничные районы, в последующем создаются новые рубежи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о том, не придётся ли перестраивать систему ПВО при переходе противника к массовому использованию баллистики и крылатых ракет, собеседник Украина.ру объяснил, как устроена эшелонированная оборона России.
Кнутов заявил, что в том, что Украина совершенствует средства нападения, нет ничего удивительного. "По дронам самолетного типа они раз в три месяца что-то новое придумывают", — пояснил он.
Что касается баллистики и крылатых ракет, указал собеседник издания, то это средства, которые работают по тылу.
"И тут мы можем говорить об эшелонированной системе ПВО. Первый эшелон будет составлять войсковая ПВО. Второй – приграничные районы. В последующем тоже создаются рубежи, которые будут перехватывать все эти цели: дроны самолетного типа, крылатую ракету и баллистику", — отметил Кнутов.
Эксперт добавил, что Зеленский сказал, что они якобы испытали FP-7 — баллистическую ракету с дальностью в 300-350 километров.
"Это аналог ракеты ATACMS. По ним может работать и войсковая ПВО ("Бук-М2", "Бук-М3", "С-300В-4", "Тор-М2") и объектовая ПВО ("С-300ПМУ-2", "С-400", С-350 "Витязь", С-500)", — уточнил он.
Кнутов подчеркнул, что система ПВО выстроена и эффективно работает.
"У нас выстроены три эшелона ПВО и работают эффективно" , — резюмировал собеседник Украина.ру.