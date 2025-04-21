https://ukraina.ru/20250421/rossiya-dopolnitelno-proinformiruet-o-narusheniyakh-ukrainoy-paskhalnogo-peremiriya---peskov-1062649157.html
Россия дополнительно проинформирует о нарушениях Украиной пасхального перемирия - Песков
Россия дополнительно проинформирует о нарушениях Украиной пасхального перемирия - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
Россия дополнительно проинформирует о нарушениях Украиной пасхального перемирия - Песков
Москва уже информировала о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины и дополнительно предоставит всем заинтересованным сторонам всю информацию по этому вопросу. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-21T13:19
2025-04-21T13:19
2025-04-21T13:19
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Минобороны РФ информировало об итогах соблюдения сторонами пасхального перемирия, отметил Песков в общении с журналистами. В этом заявлении, отметил Песков, приводятся сведения о фактах нарушения перемирия с украинской стороны и пресс-службе Кремля к этому добавить нечего."Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - сказал Песков.Он также заверил, что Москва Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам все данные о фактах нарушения Пасхального перемирия со стороны ВСУ, заявил Песков."Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых всем было упомянуто в заявлении", - сказал Песков.Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным и действовало с 18.00 субботы 19 апреля до 00.00 понедельника 21 апреля. Минобороны РФ зафиксировало 4900 нарушений украинской стороной режима перемирия.Подробности этих и других событий представлены в обзоре Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия дополнительно проинформирует о нарушениях Украиной пасхального перемирия - Песков
Москва уже информировала о фактах нарушения пасхального перемирия со стороны вооруженных сил Украины и дополнительно предоставит всем заинтересованным сторонам всю информацию по этому вопросу. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.