Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля - 21.04.2025 Украина.ру
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Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля - 21.04.2025 Украина.ру
Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
Папа римский Франциск умер, на Украине отреагировали. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-04-21T13:10
2025-04-21T13:18
хроники
эксклюзив
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
херсонская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
reuters
офис президента
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О смерти папы римского Франциска со ссылкой на Ватикан сообщило агентство Reuters."Папа римский Франциск скончался", — отмечалось в публикации.Как уточнил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, смерть понтифика зафиксировали в 7:35 утра."Сегодня &lt;…&gt; епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", — приводит слова кардинала служба печати Святого престола.Примечательно, что последней официальной встречей папы римского Франциска перед смертью была встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен", — написал Вэнс в своем аккаунте в социальной сети Х. По словам вице-президента США, он запомнит папу Франциска за его проповедь в начале пандемии COVID-19. "Она (проповедь - Ред.) была действительно прекрасна", — указал Вэнс.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского."Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом", — отметил Путин в послании камерленго Фареллу.Президент России вспомнил о встречах с папой римским."Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", — заявил Путин.На Украине, где, согласно данным 2020 года, приблизительно 6,5 млн католиков (из них 5 — греко-католиков) официально смерть понтифика не прокомментировали.Однако уже появились комментарии от связанных с украинской властью людей."Вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом. Умер Папа", — написал в своём телеграм-канале работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.К своей записи Петров прикрепил фото встречи папы римского с вице-президентом США Вэнсом.Обстрелы и налётыУтром 21 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В период с 09:10 до 09:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале .Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 33 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Саги — 2; Козачьи Лагеря — 3; Таврийск — 3; Любимовка — 5; Алёшки — 2; Новая Каховка — 6", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.Утром 21 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Головино, Красный Хутор, Нечаевка, Таврово, Устинка и Чайки совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО, указывалось в сводке"В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребёнка и одна женщина. Две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Женщина, получившая баротравму и осколочные ранения рук и ног, продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Ещё один ребёнок получил ранение от сдетонировавшей мины-"колокольчик" в селе Таврово. В тяжёлом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребёнка в федеральную клинику", — писал Гладков.В селе Нечаевка повреждены 2 автомобиля, частный дом и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Долгое и Кукуевка атакованы 6 беспилотниками. В селе Кукуевка днём от удара дрона повреждён социальный объект. Поздно вечером в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и газовая труба — утечка газа устранена.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Мокрая Орловка и Сподарюшино произведено 2 обстрела с применением 13 боеприпасов и зафиксированы атаки 8 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждён легковой автомобиль.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.Над Корочанским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Демидовка и Колотиловка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, один из которых подавлен. Без последствий", — сообщил губернатор.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка и Ржевка нанесены удары 10 беспилотников, из которых 8 сбиты и подавлены. Пострадавших и разрушений нет.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва".
https://ukraina.ru/20250421/tramp-prorochit-sdelku-moskvy-i-kieva-neytralnaya-zona-u-zaes-glavnoe-na-ukraine-na-utro-21-aprelya-1062638393.html
https://ukraina.ru/20250420/paskhalnye-pozdravleniya-itogi-20-aprelya-1062635461.html
https://ukraina.ru/20250420/kiev-rossiya-i-negodovanie-mid-narusheniya-paskhalnogo-peremiriya-glavnoe-na-ukraine-na-1300-20-aprelya-1062630456.html
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, херсонская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, reuters, офис президента
Хроники, Эксклюзив, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Херсонская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Reuters, Офис президента

Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля

13:10 21.04.2025 (обновлено: 13:18 21.04.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВизит Папы Римского Франциска в Казахстан
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Папа римский Франциск умер, на Украине отреагировали. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О смерти папы римского Франциска со ссылкой на Ватикан сообщило агентство Reuters.
"Папа римский Франциск скончался", — отмечалось в публикации.
Как уточнил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, смерть понтифика зафиксировали в 7:35 утра.
"Сегодня <…> епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", — приводит слова кардинала служба печати Святого престола.
Примечательно, что последней официальной встречей папы римского Франциска перед смертью была встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен", — написал Вэнс в своем аккаунте в социальной сети Х.
По словам вице-президента США, он запомнит папу Франциска за его проповедь в начале пандемии COVID-19.
"Она (проповедь - Ред.) была действительно прекрасна", — указал Вэнс.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского.
"Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом", — отметил Путин в послании камерленго Фареллу.
Президент России вспомнил о встречах с папой римским.
"Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки", — заявил Путин.
На Украине, где, согласно данным 2020 года, приблизительно 6,5 млн католиков (из них 5 — греко-католиков) официально смерть понтифика не прокомментировали.
Однако уже появились комментарии от связанных с украинской властью людей.
"Вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом. Умер Папа", — написал в своём телеграм-канале работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.
К своей записи Петров прикрепил фото встречи папы римского с вице-президентом США Вэнсом.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
09:44
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Обстрелы и налёты
Утром 21 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В период с 09:10 до 09:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале .
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.
Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 33 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Саги — 2; Козачьи Лагеря — 3; Таврийск — 3; Любимовка — 5; Алёшки — 2; Новая Каховка — 6", — отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Вчера, 18:31
Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреляПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Утром 21 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Головино, Красный Хутор, Нечаевка, Таврово, Устинка и Чайки совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО, указывалось в сводке
"В результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка пострадали три человека: два несовершеннолетних ребёнка и одна женщина. Две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Женщина, получившая баротравму и осколочные ранения рук и ног, продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Ещё один ребёнок получил ранение от сдетонировавшей мины-"колокольчик" в селе Таврово. В тяжёлом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребёнка в федеральную клинику", — писал Гладков.
В селе Нечаевка повреждены 2 автомобиля, частный дом и надворная постройка.
В Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Долгое и Кукуевка атакованы 6 беспилотниками. В селе Кукуевка днём от удара дрона повреждён социальный объект. Поздно вечером в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и газовая труба — утечка газа устранена.
В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Мокрая Орловка и Сподарюшино произведено 2 обстрела с применением 13 боеприпасов и зафиксированы атаки 8 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждён легковой автомобиль.
Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.
Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.
Над Корочанским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
"В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Демидовка и Колотиловка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, один из которых подавлен. Без последствий", — сообщил губернатор.
Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Вчера, 13:23
"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреляМИД Украины возмутился титрами в западных СМИ. Невзирая на установленное пасхальное перемирие украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка и Ржевка нанесены удары 10 беспилотников, из которых 8 сбиты и подавлены. Пострадавших и разрушений нет.
В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва".
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ХроникиЭксклюзивФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияХерсонская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныReutersОфис президента
 
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13:10Смерть папы римского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
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12:54НАН Украины оценила решение демографической проблемы с помощью мигрантов из Азии
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