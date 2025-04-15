https://ukraina.ru/20250415/putin-ne-angel-a-bayden-i-zelenskiy-nekompetentny--tramp-1062537501.html

Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп

Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп - 15.04.2025 Украина.ру

Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп

Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности своего предшественника на президентском посту Джо Байдена и его украинского партнёра Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле

2025-04-15T18:51

2025-04-15T18:51

2025-04-15T21:41

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

трамп и зеленский

сво

прогнозы сво

международные отношения

трамп сегодня. последние новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062537087_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_b12de9104c7e18ba1cece085cf942191.jpg

Дональд Трамп общался с сальвадорским коллегой в присутствии делегаций двух стран и прессы. Отвечая на вопрос о сроках окончания вооружённого конфликта на Украине, президент США подверг критике своего предшественника Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, с которым в Белом доме произошёл беспрецедентный скандал.Президент США отметил, что допустившие развитие ситуации по негативному сценарию несут ответственность за всё произошедшее. Трамп напомнил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы и у власти был Байден."Эту войну никогда нельзя было допускать, - сказал Трамп. – Байден должен был это остановить".Президент США при этом отметил, что не считает Владимира Путина ангелом. По мнению Трампа, Байден даже не пытался повлиять на нефтяные цены, снижение которых, как заметил президент США, заставили бы российского лидера быть более сговорчивым в политических вопросах.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

https://ukraina.ru/20250301/1061455467.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, сво, прогнозы сво, международные отношения, трамп сегодня. последние новости, трамп и украина, джо байден, скандал, президентские выборы, президент сша