Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп - 15.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250415/putin-ne-angel-a-bayden-i-zelenskiy-nekompetentny--tramp-1062537501.html
Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп - 15.04.2025 Украина.ру
Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности своего предшественника на президентском посту Джо Байдена и его украинского партнёра Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле
2025-04-15T18:51
2025-04-15T21:41
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
трамп и зеленский
сво
прогнозы сво
международные отношения
трамп сегодня. последние новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062537087_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_b12de9104c7e18ba1cece085cf942191.jpg
Дональд Трамп общался с сальвадорским коллегой в присутствии делегаций двух стран и прессы. Отвечая на вопрос о сроках окончания вооружённого конфликта на Украине, президент США подверг критике своего предшественника Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, с которым в Белом доме произошёл беспрецедентный скандал.Президент США отметил, что допустившие развитие ситуации по негативному сценарию несут ответственность за всё произошедшее. Трамп напомнил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы и у власти был Байден."Эту войну никогда нельзя было допускать, - сказал Трамп. – Байден должен был это остановить".Президент США при этом отметил, что не считает Владимира Путина ангелом. По мнению Трампа, Байден даже не пытался повлиять на нефтяные цены, снижение которых, как заметил президент США, заставили бы российского лидера быть более сговорчивым в политических вопросах.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией
https://ukraina.ru/20250301/1061455467.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062537087_0:0:869:652_1920x0_80_0_0_bf76e816512cdc56261956c702ba48b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, сво, прогнозы сво, международные отношения, трамп сегодня. последние новости, трамп и украина, джо байден, скандал, президентские выборы, президент сша
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, СВО, прогнозы СВО, международные отношения, Трамп сегодня. Последние новости, Трамп и Украина, Джо Байден, скандал, президентские выборы, президент США

Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп

18:51 15.04.2025 (обновлено: 21:41 15.04.2025)
 
Встреча президентов США и Сальвадора
Встреча президентов США и Сальвадора
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности своего предшественника на президентском посту Джо Байдена и его украинского партнёра Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле
Дональд Трамп общался с сальвадорским коллегой в присутствии делегаций двух стран и прессы. Отвечая на вопрос о сроках окончания вооружённого конфликта на Украине, президент США подверг критике своего предшественника Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, с которым в Белом доме произошёл беспрецедентный скандал.
"Главная ошибка заключается в том, что войне позволили произойти, - сказал Трамп. – Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен – у нас был тяжёлый сеанс с этим парнем здесь, он продолжал просить всё больше и больше".
Президент США отметил, что допустившие развитие ситуации по негативному сценарию несут ответственность за всё произошедшее. Трамп напомнил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы и у власти был Байден.
Скандал в Овальном кабинете
1 марта, 05:34
"Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможноЧто же произошло в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля?
"Эту войну никогда нельзя было допускать, - сказал Трамп. – Байден должен был это остановить".
Президент США при этом отметил, что не считает Владимира Путина ангелом. По мнению Трампа, Байден даже не пытался повлиять на нефтяные цены, снижение которых, как заметил президент США, заставили бы российского лидера быть более сговорчивым в политических вопросах.
Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампТрамп и ЗеленскийСВОпрогнозы СВОмеждународные отношенияТрамп сегодня. Последние новостиТрамп и УкраинаДжо Байденскандалпрезидентские выборыпрезидент США
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
20:20Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
20:15"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
20:00"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
19:45ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
19:31"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
19:30На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа
19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском
19:30Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
18:51Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:38ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля
18:01Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа
17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
17:07Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах
17:06Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов
16:00Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
14:45"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:40Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
Лента новостейМолния