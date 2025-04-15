Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:51 15.04.2025 (обновлено: 21:41 15.04.2025)
Встреча президентов США и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности своего предшественника на президентском посту Джо Байдена и его украинского партнёра Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле
Дональд Трамп общался с сальвадорским коллегой в присутствии делегаций двух стран и прессы. Отвечая на вопрос о сроках окончания вооружённого конфликта на Украине, президент США подверг критике своего предшественника Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, с которым в Белом доме произошёл беспрецедентный скандал.
"Главная ошибка заключается в том, что войне позволили произойти, - сказал Трамп. – Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен – у нас был тяжёлый сеанс с этим парнем здесь, он продолжал просить всё больше и больше".
Президент США отметил, что допустившие развитие ситуации по негативному сценарию несут ответственность за всё произошедшее. Трамп напомнил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы и у власти был Байден.
"Эту войну никогда нельзя было допускать, - сказал Трамп. – Байден должен был это остановить".
Президент США при этом отметил, что не считает Владимира Путина ангелом. По мнению Трампа, Байден даже не пытался повлиять на нефтяные цены, снижение которых, как заметил президент США, заставили бы российского лидера быть более сговорчивым в политических вопросах.
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