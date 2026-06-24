https://ukraina.ru/20260624/gerani-v-dnepropetrovske-vsu-zhaluyutsya-na-situatsiyu-v-kupyanske-novosti-svo-1080602652.html

Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО

Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру

Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО

В украинском инфополе начался активный медийный прогрев населения к неминуемой потере левобережной части Купянска. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T20:55

2026-06-24T20:55

2026-06-24T20:55

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На Купянском участке командование ВСУ жалуется на тотальную блокаду и бомбовые удары. Командир подразделения БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в прямом эфире открыто пожаловался на критическую ситуацию: ВС РФ тотально блокируют логистику и медицинскую эвакуацию ВСУ через реку Оскол.Другие новости к этому часу: 🟥 Средства ПВО за день сбили 245 украинских БПЛА над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщает МО РФ;🟥 Российские БПЛА "Герань" ударили по объектам в Богодухове и Днепропетровске;🟦 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты — Росавиация;🟦 Известная киевская блогерша "бабуся Свитуся", ранее уже выступавшая в роли слезливой беженки из Суджи, снялась в новом пропагандистском видео. Теперь она уже как возмущенная жительница города Саки жалуется на "катастрофу в Крыму";Совбез ООН проинформирован об атаках ВСУ на мирное население. "Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года", - заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совбеза ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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