Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру
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Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО
Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру
Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО
В украинском инфополе начался активный медийный прогрев населения к неминуемой потере левобережной части Купянска. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T20:55
2026-06-24T20:55
спецоперация
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купянск
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На Купянском участке командование ВСУ жалуется на тотальную блокаду и бомбовые удары. Командир подразделения БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в прямом эфире открыто пожаловался на критическую ситуацию: ВС РФ тотально блокируют логистику и медицинскую эвакуацию ВСУ через реку Оскол.Другие новости к этому часу: 🟥 Средства ПВО за день сбили 245 украинских БПЛА над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщает МО РФ;🟥 Российские БПЛА "Герань" ударили по объектам в Богодухове и Днепропетровске;🟦 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты — Росавиация;🟦 Известная киевская блогерша "бабуся Свитуся", ранее уже выступавшая в роли слезливой беженки из Суджи, снялась в новом пропагандистском видео. Теперь она уже как возмущенная жительница города Саки жалуется на "катастрофу в Крыму";Совбез ООН проинформирован об атаках ВСУ на мирное население. "Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года", - заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совбеза ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, россия, днепропетровск, купянск, вооруженные силы украины, оон, украина.ру, мирные жители, наступление вс рф, донбасс
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, Россия, Днепропетровск, Купянск, Вооруженные силы Украины, ООН, Украина.ру, мирные жители, наступление ВС РФ, Донбасс

Герани" в Днепропетровске, ВСУ жалуются на ситуацию в Купянске. Новости СВО

20:55 24.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЦелая операция по "прорыву ВСУ в Купянск" с переброской подмоги с других направлений ради личного пиара Зеленского может обернуться ещё большей катастрофой на фронтах
Целая операция по прорыву ВСУ в Купянск с переброской подмоги с других направлений ради личного пиара Зеленского может обернуться ещё большей катастрофой на фронтах - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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В украинском инфополе начался активный медийный прогрев населения к неминуемой потере левобережной части Купянска. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
На Купянском участке командование ВСУ жалуется на тотальную блокаду и бомбовые удары. Командир подразделения БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в прямом эфире открыто пожаловался на критическую ситуацию: ВС РФ тотально блокируют логистику и медицинскую эвакуацию ВСУ через реку Оскол.
Другие новости к этому часу:
🟥 Средства ПВО за день сбили 245 украинских БПЛА над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщает МО РФ;
🟥 Российские БПЛА "Герань" ударили по объектам в Богодухове и Днепропетровске;
🟦 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты — Росавиация;
🟦 Известная киевская блогерша "бабуся Свитуся", ранее уже выступавшая в роли слезливой беженки из Суджи, снялась в новом пропагандистском видео. Теперь она уже как возмущенная жительница города Саки жалуется на "катастрофу в Крыму";
Совбез ООН проинформирован об атаках ВСУ на мирное население.
"Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года", - заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совбеза ООН.
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