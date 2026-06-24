ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00 - 24.06.2026 Украина.ру
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ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00
ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00 - 24.06.2026 Украина.ру
ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00
Украинский госбюджет наполнят средствами налогоплательщиков Евросоюза. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T21:00
2026-06-24T21:00
новости
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киев
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иран
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Первый транш из пакета помощи Украине на €90 млрд больше не будет включать €5,9 млрд на производство дронов, сообщает Euractiv. Вместо этого Киев получит €3,2 млрд прямой бюджетной поддержки.По данным издания, решение связано с техническими причинами: в ЕС хотят лучше контролировать расходование средств. Оборонное финансирование при этом не отменяется, отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и беспилотники обещают объявить позже.К другим новостям:🟦 Ситуация с авиационным топливом в РФ контролируется, подчеркнул глава Минтранса Андрей Никитин: "Критических рисков на сегодня мы не видим";🟦 ФАС проверяет цены на топливо у мелкооптовых компаний, у которых его покупают аграрии и независимые АЗС;🟦 Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России путём спонсирования оборонных концернов;🟦 Переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в Швейцарии 29 или 30 июня, заявил госсекретарь США Марко Рубио;🟦 Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости.
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новости, россия, украина, киев, марко рубио, евросоюз, росавиация, минтранс, швейцария, иран, ес, переговоры, рпц
Новости, Россия, Украина, Киев, Марко Рубио, Евросоюз, Росавиация, Минтранс, Швейцария, Иран, ЕС, переговоры, РПЦ

ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00

21:00 24.06.2026
 
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бюджет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Украинский госбюджет наполнят средствами налогоплательщиков Евросоюза. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Первый транш из пакета помощи Украине на €90 млрд больше не будет включать €5,9 млрд на производство дронов, сообщает Euractiv. Вместо этого Киев получит €3,2 млрд прямой бюджетной поддержки.

По данным издания, решение связано с техническими причинами: в ЕС хотят лучше контролировать расходование средств. Оборонное финансирование при этом не отменяется, отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и беспилотники обещают объявить позже.

К другим новостям:

🟦 Ситуация с авиационным топливом в РФ контролируется, подчеркнул глава Минтранса Андрей Никитин: "Критических рисков на сегодня мы не видим";

🟦 ФАС проверяет цены на топливо у мелкооптовых компаний, у которых его покупают аграрии и независимые АЗС;

🟦 Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России путём спонсирования оборонных концернов;

🟦 Переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в Швейцарии 29 или 30 июня, заявил госсекретарь США Марко Рубио;
🟦 Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости.
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