ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00
Украинский госбюджет наполнят средствами налогоплательщиков Евросоюза. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Первый транш из пакета помощи Украине на €90 млрд больше не будет включать €5,9 млрд на производство дронов, сообщает Euractiv. Вместо этого Киев получит €3,2 млрд прямой бюджетной поддержки.
По данным издания, решение связано с техническими причинами: в ЕС хотят лучше контролировать расходование средств. Оборонное финансирование при этом не отменяется, отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и беспилотники обещают объявить позже.
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По данным издания, решение связано с техническими причинами: в ЕС хотят лучше контролировать расходование средств. Оборонное финансирование при этом не отменяется, отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и беспилотники обещают объявить позже.
К другим новостям:
🟦 Ситуация с авиационным топливом в РФ контролируется, подчеркнул глава Минтранса Андрей Никитин: "Критических рисков на сегодня мы не видим";
🟦 ФАС проверяет цены на топливо у мелкооптовых компаний, у которых его покупают аграрии и независимые АЗС;
🟦 Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России путём спонсирования оборонных концернов;
🟦 Переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в Швейцарии 29 или 30 июня, заявил госсекретарь США Марко Рубио;
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