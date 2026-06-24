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ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00

ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00 - 24.06.2026 Украина.ру

ЕС убрал деньги на дроны из кредита для Украины, Швейцария ждёт переговоры по Ирану. Новости к 20.00

Украинский госбюджет наполнят средствами налогоплательщиков Евросоюза. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T21:00

2026-06-24T21:00

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Первый транш из пакета помощи Украине на €90 млрд больше не будет включать €5,9 млрд на производство дронов, сообщает Euractiv. Вместо этого Киев получит €3,2 млрд прямой бюджетной поддержки.По данным издания, решение связано с техническими причинами: в ЕС хотят лучше контролировать расходование средств. Оборонное финансирование при этом не отменяется, отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и беспилотники обещают объявить позже.К другим новостям:🟦 Ситуация с авиационным топливом в РФ контролируется, подчеркнул глава Минтранса Андрей Никитин: "Критических рисков на сегодня мы не видим";🟦 ФАС проверяет цены на топливо у мелкооптовых компаний, у которых его покупают аграрии и независимые АЗС;🟦 Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в России путём спонсирования оборонных концернов;🟦 Переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся в Швейцарии 29 или 30 июня, заявил госсекретарь США Марко Рубио;🟦 Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости.

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