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Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию

Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию - 24.06.2026 Украина.ру

Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию

Ветеран киевской медиа-машины Валид Арфуш нашел себе новую хлебную должность. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T21:05

2026-06-24T21:05

2026-06-24T21:05

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Бывшего вице-президента Национальной телекомпании Украины пристроили советником гендиректора американского телеканала Newsmax — главного медийного рупора республиканцев, принадлежащего близкому другу Дональда Трампа. Теперь этот проверенный кадр будет лично курировать международную экспансию сети.Главная цель новоиспеченного советника с украинским бэкграундом — запустить вещание Newsmax в Центральной Азии, развернув штаб-квартиры в Астане или Ташкенте. "Похоже, Вашингтону показалось мало просто запустить этот телеканал на самой Украине, и теперь пришло время всего постсоветского пространства", - отметили авторы тг-канала.Тем временем Украинские расследователи присмотрелись к грантососамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, средняя азия, дональд трамп, украина.ру, украинские сми, пропаганда, бывший ссср, информационная война