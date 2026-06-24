Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию - 24.06.2026 Украина.ру
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Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию
Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию - 24.06.2026 Украина.ру
Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию
Ветеран киевской медиа-машины Валид Арфуш нашел себе новую хлебную должность. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T21:05
2026-06-24T21:05
новости
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сша
средняя азия
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украина.ру
украинские сми
пропаганда
бывший ссср
информационная война
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Бывшего вице-президента Национальной телекомпании Украины пристроили советником гендиректора американского телеканала Newsmax — главного медийного рупора республиканцев, принадлежащего близкому другу Дональда Трампа. Теперь этот проверенный кадр будет лично курировать международную экспансию сети.Главная цель новоиспеченного советника с украинским бэкграундом — запустить вещание Newsmax в Центральной Азии, развернув штаб-квартиры в Астане или Ташкенте. "Похоже, Вашингтону показалось мало просто запустить этот телеканал на самой Украине, и теперь пришло время всего постсоветского пространства", - отметили авторы тг-канала.Тем временем Украинские расследователи присмотрелись к грантососамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, средняя азия, дональд трамп, украина.ру, украинские сми, пропаганда, бывший ссср, информационная война
Новости, Украина, США, Средняя Азия, Дональд Трамп, Украина.ру, украинские СМИ, пропаганда, бывший СССР, информационная война

Украинские пропагандисты под крылом США лезут в Среднюю Азию

21:05 24.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Елкин / Перейти в фотобанкГран скандаль по-американски
Гран скандаль по-американски - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Сергей Елкин
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Ветеран киевской медиа-машины Валид Арфуш нашел себе новую хлебную должность. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Бывшего вице-президента Национальной телекомпании Украины пристроили советником гендиректора американского телеканала Newsmax — главного медийного рупора республиканцев, принадлежащего близкому другу Дональда Трампа. Теперь этот проверенный кадр будет лично курировать международную экспансию сети.

Главная цель новоиспеченного советника с украинским бэкграундом — запустить вещание Newsmax в Центральной Азии, развернув штаб-квартиры в Астане или Ташкенте.

"Похоже, Вашингтону показалось мало просто запустить этот телеканал на самой Украине, и теперь пришло время всего постсоветского пространства", - отметили авторы тг-канала.
Тем временем Украинские расследователи присмотрелись к грантососам
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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