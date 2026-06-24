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Украинские расследователи присмотрелись к грантососам

Украинские расследователи присмотрелись к грантососам - 24.06.2026 Украина.ру

Украинские расследователи присмотрелись к грантососам

За 5 лет на реформирование украинской судебной системы "общественными активистами" было освоено 120 млн евро грантов. Средства распределялись среди узкого круга украинских неправительственных организаций и аналитических центров. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T19:53

2026-06-24T19:53

2026-06-24T19:53

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До 60–70 % бюджета было потрачено на оплату труда "экспертов", гонорары которых составляли до 1500 евро за один рабочий день. Остальные деньги ушли на бесконечные мониторинги, написание альтернативных стратегий развития, проведение круглых столов и выпуск ярких буклетов.Большая часть средств никогда не поступала на прямые счета украинских госорганов. То есть государственные органы их не контролировали, хотя речь идёт о технической помощи Украине со стороны партнёров, пишут украинские СМИ:В результате уже сформировался устойчивый слой профессиональных "реформаторов", чье личное финансовое благосостояние напрямую зависит от того, чтобы реформа никогда не заканчивалась. Ведь если прокуратура или судебная система наконец станут стабильными, предсказуемыми и полностью реформированными — доноры перестанут выделять деньги, проекты закроются, а получатели грантов потеряют свои сверхприбыли."Всё профессиональное украинство — это про чужие деньги, которые можно присвоить под любыми предлогами", - констатировали авторы тг-канала.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, коррупция, украина.ру, расследование, антикоррупционеры, украинские сми, эксперты, украина-ес