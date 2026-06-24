Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит - 24.06.2026 Украина.ру
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Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит
Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит - 24.06.2026 Украина.ру
Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит
В украинской сети АТБ возник дефицит товаров после удара по распределительному центру. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T20:37
2026-06-24T20:37
новости
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Крупнейшую украинскую торговую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит: в Днепропетровске, Харькове, Полтаве и других городах с полок стремительно исчезают бакалея и средства гигиены. Официальная причина коллапса — удар по распределительному центру. Киев традиционно умалчивает, почему этот логистический пункт внезапно стал приоритетной целью для дронов.Разгадка кроется в излюбленной тактике украинского командования: прятать военную логистику и боеприпасы за вывесками гражданских объектов, как это делает "Новая Почта". "ВСУшная смекалочка: если спрятать снаряды между коробками с макаронами, то ПВО точно сработает лучше. Но что-то опять пошло не так", - отметили авторы тг-канала.Тем временем Армия России наступает на Сумском направленииАктуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днепропетровск, харьков, вооруженные силы украины, украина, украина.ру, продовольствие, торговля, всу
Новости, Днепропетровск, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина.ру, продовольствие, торговля, ВСУ

Крупнейшую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит

20:37 24.06.2026
 
© Украина.Ру / Перейти в фотобанкРынок продукты Киев продажа прилавок соленья
Рынок продукты Киев продажа прилавок соленья
© Украина.Ру
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В украинской сети АТБ возник дефицит товаров после удара по распределительному центру. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Крупнейшую украинскую торговую сеть "АТБ" накрыл жесткий дефицит: в Днепропетровске, Харькове, Полтаве и других городах с полок стремительно исчезают бакалея и средства гигиены.
Официальная причина коллапса — удар по распределительному центру. Киев традиционно умалчивает, почему этот логистический пункт внезапно стал приоритетной целью для дронов.

Разгадка кроется в излюбленной тактике украинского командования: прятать военную логистику и боеприпасы за вывесками гражданских объектов, как это делает "Новая Почта".

"ВСУшная смекалочка: если спрятать снаряды между коробками с макаронами, то ПВО точно сработает лучше. Но что-то опять пошло не так", - отметили авторы тг-канала.
Тем временем Армия России наступает на Сумском направлении
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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