Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский - 24.06.2026 Украина.ру
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Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский
Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский - 24.06.2026 Украина.ру
Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский
Владимир Зеленский заявил о прекращении работы в Белоруссии ретрансляторов, которые помогали российским БПЛА атаковать цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом он заявил прессе 24 июня
2026-06-24T20:29
2026-06-24T21:22
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"Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Белоруссии, прекратили работу", — заявил Зеленский.Он сообщил, что о прекращении работы ретрансляторов в Белоруссии ему доложила разведка и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады, - добавил Зеленский. - Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают".Ранее, 19 июня Зеленский предъявил ультиматум "фактическому руководству Белоруссии" в лице Александра Лукашенко. Он потребовал демонтировать ретрансляторы в двух приграничных районах Белоруссии в течение недели, пригрозив ударами ВСУ. Зеленский также поставил вопрос о поставках топлива с белорусских НПЗ.Накануне, 23 июня Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками, поручив главе Гомельского облисполкома успокоить жителей приграничного с Украиной региона. Руководитель республики также анонсировал свой отъезд в длительную командировку. Тем временем В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и БелоруссииИнтервью на эту тему: Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле ЗападаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, польша, александр лукашенко, александр сырский, вооруженные силы украины, нпз, одкб, белоруссия, союзное государство, восточная европа, бывший ссср, всу
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Польша, Александр Лукашенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НПЗ, ОДКБ, Белоруссия, Союзное государство, Восточная Европа, бывший СССР, ВСУ

Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский

20:29 24.06.2026 (обновлено: 21:22 24.06.2026)
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Владимир Зеленский заявил о прекращении работы в Белоруссии ретрансляторов, которые помогали российским БПЛА атаковать цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом он заявил прессе 24 июня
"Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Белоруссии, прекратили работу", — заявил Зеленский.
Он сообщил, что о прекращении работы ретрансляторов в Белоруссии ему доложила разведка и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады, - добавил Зеленский. - Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают".
Ранее, 19 июня Зеленский предъявил ультиматум "фактическому руководству Белоруссии" в лице Александра Лукашенко. Он потребовал демонтировать ретрансляторы в двух приграничных районах Белоруссии в течение недели, пригрозив ударами ВСУ. Зеленский также поставил вопрос о поставках топлива с белорусских НПЗ.
Накануне, 23 июня Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками, поручив главе Гомельского облисполкома успокоить жителей приграничного с Украиной региона. Руководитель республики также анонсировал свой отъезд в длительную командировку.
Тем временем В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии
Интервью на эту тему: Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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