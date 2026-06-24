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Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский

Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский - 24.06.2026 Украина.ру

Белорусские ретрансляторы не работают - Зеленский

Владимир Зеленский заявил о прекращении работы в Белоруссии ретрансляторов, которые помогали российским БПЛА атаковать цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом он заявил прессе 24 июня

2026-06-24T20:29

2026-06-24T20:29

2026-06-24T21:22

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"Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Белоруссии, прекратили работу", — заявил Зеленский.Он сообщил, что о прекращении работы ретрансляторов в Белоруссии ему доложила разведка и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады, - добавил Зеленский. - Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают".Ранее, 19 июня Зеленский предъявил ультиматум "фактическому руководству Белоруссии" в лице Александра Лукашенко. Он потребовал демонтировать ретрансляторы в двух приграничных районах Белоруссии в течение недели, пригрозив ударами ВСУ. Зеленский также поставил вопрос о поставках топлива с белорусских НПЗ.Накануне, 23 июня Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками, поручив главе Гомельского облисполкома успокоить жителей приграничного с Украиной региона. Руководитель республики также анонсировал свой отъезд в длительную командировку. Тем временем В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и БелоруссииИнтервью на эту тему: Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле ЗападаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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