Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает упорно искать выход из украинского кризиса, стремясь выполнить одно из своих ключевых предвыборных обещаний. И хотя... Украина.ру, 15.04.2025

Президент США Дональд Трамп продолжает упорно искать выход из украинского кризиса, стремясь выполнить одно из своих ключевых предвыборных обещаний. И хотя ключевые члены администрации солидарны по мнении, что вооружённому конфликту нужно положить конец, способы достижения этой цели они видят по-разному.По информации источников издания The Wall Street Journal, группа высокопоставленных сотрудников Белого дома, среди которых госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог, советуют главе государства соблюдать большую осторожность при ведении дел с президентом РФ Владимиром Путиным и занять более жёсткую позицию в отношении его требований по территориальным уступкам от Украины. Но Трамп по-прежнему придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который ведёт российский трек украинского блока, считая, что Путин действительно хочет заключить мир.По словам американских чиновников и западных дипломатов, знакомых с ситуацией, между членами администрации 47-го президента США всё больше разногласий относительно того, как выйти из тупика между Украиной и Россией.Несколькими днями ранее агентство Reuters рассказало о конфликте интересов между двумя спецпосланниками, работающими на украинском направлении, относительно вопроса признания суверенитета России над регионами, перешедшими в её состав. Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведёт к признанию контроля Москвы над новыми регионами. Келлог выступил против этого, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти территории. Трамп же никаких решений пока не принял.Более того, The Times написала, что Келлог, который курирует работу с Киевом в контексте урегулирования конфликта, предложил разделить Украину примерно так же, как Берлин после Второй мировой войны. Однако сам чиновник выступил с опровержением, заявив, что британская газета исказила сказанное им в интервью: на самом деле он имел ввиду создание на Украине нескольких зон контроля в рамках урегулирования вооружённого конфликта. Войска Британии и Франции разместились бы к западу от реки Днепр, ВС РФ остались бы на востоке, а пространство между ними заняли бы ВСУ.Этот проукраинский курс в Штатах поддерживают, конечно же, демократы, а также группа примкнувших к ним ястребов-республиканцев. Сначала они выдвинули в Сенате предложение ввести очередную порцию антироссийских санкций при отказе Москвы от мирных переговоров, а затем представили в Палате представителей законопроект (Акт о поддержке Украины), предусматривающий финансирование безопасности и восстановления Украины, ужесточение ограничительных мер против РФ.К тому же, если верить The Wall Street Journal, Госдепартамент и Министерство финансов США уже готовят вариант усиления антироссийских санкций на тот случай, если Трамп сочтёт, что РФ якобы не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Попытки журналистов в Белом доме прояснить ситуацию у самого президента оказались безрезультатными: на вопрос, намерен ли Вашингтон ужесточать ограничительные меры в отношении РФ за боевые действия на Украине, он начал хвалиться, как в первый срок правления остановил газопровод "Северный поток-2".Уиткофф же придерживается иной, нежели Келлог, точки зрения: Путин хочет добиться мира на Украине на постоянной основе, а США вместо обострения и так непростых отношений нужно налаживать сотрудничество с Россией, например, посредством коммерческих проектов.В интервью телеканалу Fox News чиновник объявил о том, что в рамках урегулирования украинского конфликта появилась возможности оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".А комментируя недавние переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге, заявил: "Это была содержательная встреча. К её завершению мы наконец-то пришли к пониманию. Запрос Путина - достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ. Несомненно, это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – ред.), но и это ещё не всё: протоколы безопасности, НАТО, Пятая статья НАТО (о коллективной безопасности – ред.). У этой сложной ситуации очень много деталей".Несмотря на то, что Уиткофф выполняет свою часть работы по украинскому вопросу по поручению президента, в Америке против него развёрнута целая кампания. Спецпосланника обвиняют в излишней пророссийскости – уж слишком его нарративы созвучны официальной позиции Москвы. К тому же он провёл несколько встреч с президентом РФ, а Кирилла Дмитриева во время визита в Вашингтон (ради чего с него даже сняли персональные санкции) пригласил, вопреки установленным правилам, на неформальный ужин в свою резиденцию, но из-за возмущения сотрудников администрации и Госдепартамента пришлось перенести мероприятие в Белый дом."Некоторые республиканцы, занимающие высокие посты на Капитолийском холме, после интервью Такеру Карлсону весьма обеспокоились явной пророссийской позицией Уиткоффа. Впоследствии несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить недовольство. <…> Пока Уиткофф следует целям Трампа, русские пользуются его неопытностью как переговорщика", - пишет Reuters.Всё это ярко свидетельствует о том, что в Соединённых Штатах немало противников налаживания отношений с России и урегулирования украинского конфликта с учётом её интересов.Впрочем, не только в Америке. С критикой в адрес Уиткоффа выступил и Владимир Зеленский, заявив, что все упомянутые им территории принадлежат Украине, и говорить об их статусе может только народ Украины, а спецпредставитель президента США "обсуждает вопросы вне своей компетенции".Всё чаще звучат сомнения, что у администрации вообще есть какой-никакой чёткий план по Украине.Трамп всё больше осознаёт, что решить этот вопрос не так просто, как ему казалось полгода назад, и, похоже, начинает раздумывать над "планом Б"."Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене. Байден мог это остановить, и Зеленский мог это остановить, а Путин не должен был это начинать. Виноваты все", - заявил 47-й президент США.Выглядит это как попытка дистанцироваться от проблемы, переложив вину на других, и выглядеть благородно в глазах мировой общественности: мол, я пришёл разгребать заваруху, устроенную третьими лицами.Какую же стратегию – усиление санкционного давления или совместную с Россией выработку мирного соглашения по Украине – в конечном итоге выберет Трамп?Читайте также: Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине

2025

Евгения Кондакова

Новости

