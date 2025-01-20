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СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина

СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина - 20.01.2025 Украина.ру

СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина

2025-01-20T13:12

2025-01-20T13:12

2025-01-20T13:12

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Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом 20 января проинформировал СК РФ.Вадим Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Военные следователи установили, что с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключило госконтракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Там также напомнили, что ранее суд наложил арест на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства. Суд также избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее на эту тему: Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке

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новости, россия, ск рф, генштаб, следственный комитет, криминал, оборона, оборонный бюджет, минобороны рф, взятка, коррупция, уголовное дело