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СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина - 20.01.2025 Украина.ру
СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина
2025-01-20T13:12
2025-01-20T13:12
2025-01-20T13:12
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Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом 20 января проинформировал СК РФ.Вадим Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Военные следователи установили, что с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключило госконтракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ на общую сумму более 1,4 млрд рублей.Там также напомнили, что ранее суд наложил арест на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства. Суд также избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее на эту тему: Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке
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Украина.ру
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новости, россия, ск рф, генштаб, следственный комитет, криминал, оборона, оборонный бюджет, минобороны рф, взятка, коррупция, уголовное дело
Новости, Россия, СК РФ, Генштаб, Следственный комитет, криминал, оборона, оборонный бюджет, Минобороны РФ, взятка, коррупция, уголовное дело
СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина
Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом 20 января проинформировал СК РФ.
Вадим Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Военные следователи установили, что с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключило госконтракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
"В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны России в ходе исполнения государственного оборонного заказа", - констатировали в СК РФ.
Там также напомнили, что ранее суд наложил арест на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства. Суд также избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.