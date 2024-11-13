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Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке

Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке - 13.11.2024 Украина.ру

Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке

В ходе расследования резонансного уголовного дела о крупной взятке свою вину признал начальник главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба генерал Вадим Шамарин. Об этом 13 ноября заявил его адвокат на заседании Второго западного окружного военного суда.

2024-11-13T13:53

2024-11-13T13:53

2024-11-13T13:53

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"Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину", — сказал адвокат генерала Михаил Перцев.Он сделал это заявление в суде, где рассматривали апелляционную жалобу защиты. Как сообщает РИА "Новости", защитник Шамарина настаивал на смягчении меры пресечения. Однако суд оставил обвиняемого в СИЗО.Шамарин был арестован по делу о получении крупной взятки в мае 2024 года по решению 235-го гарнизонного военного суда. Генерала обвинили в получении взятки в особо крупном размере - 36 миллионов рублей за увеличение закупок Минобороны РФ продукции Пермского телефонного завода "Телта".Ранее в новостях: СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству Экспертное мнение на эту тему: "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны

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