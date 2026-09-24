"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре - 24.09.2026 Украина.ру
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"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре
"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре - 24.09.2026 Украина.ру
"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре
Владимир Зеленский рассчитывает сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на грядущем декабрьском саммите G20 в Майами
2026-09-24T08:24
2026-09-24T08:24
новости
россия
сша
кремль
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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Он видит в этой трехсторонней встрече потенциал для достижения реального результата.По его словам, инициатива проведения диалога в подобном составе принадлежит американской стороне.Зеленский полагает, что присутствие Трампа, а также подключение к процессу представителей европейских государств, Китая, Индии и ближневосточных стран позволит создать необходимые условия для эффективной дискуссии с российским лидером. Он особо подчеркнул, что Киев обязательно одобрит этот формат, как только между участниками будет зафиксирована официальная договоренность.Накануне администрация США направила Владимиру Путину официальное приглашение посетить встречу "Большой двадцатки" во Флориде. Представители Кремля заявили, что российская сторона детально проработает этот вопрос. В то же время Трамп выразил сомнение в том, что президент РФ примет решение лично приехать на саммит.Подробнее - в материале "Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, США, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабре

08:24 24.09.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Владимир Зеленский рассчитывает сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на грядущем декабрьском саммите G20 в Майами
Он видит в этой трехсторонней встрече потенциал для достижения реального результата.
По его словам, инициатива проведения диалога в подобном составе принадлежит американской стороне.
Зеленский полагает, что присутствие Трампа, а также подключение к процессу представителей европейских государств, Китая, Индии и ближневосточных стран позволит создать необходимые условия для эффективной дискуссии с российским лидером.
Он особо подчеркнул, что Киев обязательно одобрит этот формат, как только между участниками будет зафиксирована официальная договоренность.
Накануне администрация США направила Владимиру Путину официальное приглашение посетить встречу "Большой двадцатки" во Флориде. Представители Кремля заявили, что российская сторона детально проработает этот вопрос. В то же время Трамп выразил сомнение в том, что президент РФ примет решение лично приехать на саммит.
Подробнее - в материале "Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 на сайте Украина.ру.
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