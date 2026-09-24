Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины - 24.09.2026 Украина.ру
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Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины
Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины - 24.09.2026 Украина.ру
Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины
Российская армия минувшей ночью провела массированную атаку с использованием высокоточных ракет и беспилотников, поразив украинские объекты военной промышленности, сообщили 24 сентября в Минобороны РФ
2026-09-24T08:59
2026-09-24T09:46
сво
спецоперация
россия
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вооруженные силы украины
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Удары наносились с земли и с воздуха по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также по ключевым логистическим и телекоммуникационным центрам в Киеве и на территории Одесской области. В частности, точечными ударами в самой Одессе были поражены два крупных логистических центра. По данным оборонного ведомства, на этих объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, которые поступали на Украину из европейских стран. Помимо этого, целями высокоточного оружия стали морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Параллельно российским силам противовоздушной обороны (ПВО) пришлось отражать встречный налет украинской беспилотной авиации на приграничные и тыловые районы России. На протяжении ночи дежурные расчеты перехватили и ликвидировали в общей сложности 40 вражеских дронов. Воздушные цели были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, киев, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Ночной удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили логистику, связь и ВПК Украины

08:59 24.09.2026 (обновлено: 09:46 24.09.2026)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Российская армия минувшей ночью провела массированную атаку с использованием высокоточных ракет и беспилотников, поразив украинские объекты военной промышленности, сообщили 24 сентября в Минобороны РФ
Удары наносились с земли и с воздуха по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также по ключевым логистическим и телекоммуникационным центрам в Киеве и на территории Одесской области.
В частности, точечными ударами в самой Одессе были поражены два крупных логистических центра. По данным оборонного ведомства, на этих объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, которые поступали на Украину из европейских стран. Помимо этого, целями высокоточного оружия стали морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Параллельно российским силам противовоздушной обороны (ПВО) пришлось отражать встречный налет украинской беспилотной авиации на приграничные и тыловые районы России. На протяжении ночи дежурные расчеты перехватили и ликвидировали в общей сложности 40 вражеских дронов.
Воздушные цели были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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