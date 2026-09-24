https://ukraina.ru/20260924/ogon-bolshoy-voyny-evropu-esche-mozhno-spasti-ot-smertelnoy-oshibki-1083383823.html

Огонь большой войны: Европу еще можно спасти от смертельной ошибки

Огонь большой войны: Европу еще можно спасти от смертельной ошибки - 24.09.2026 Украина.ру

Огонь большой войны: Европу еще можно спасти от смертельной ошибки

В середине сентября глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский поделился воспоминаниями о попытке Киева втянуть Варшаву в войну в 2022 году. По словам политика, Украина стремилась объединиться с Польшей в единое государство, чтобы вместе воевать и автоматически вступить в НАТО.

2026-09-24T08:24

2026-09-24T08:24

2026-09-24T08:24

эксклюзив

россия

европа

польша

ярослав качиньский

владимир зеленский

впк

ес

нато

фридрих мерц

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Несмотря на то, что в 2022 году Зеленский активно продвигал идею вхождения своей страны в состав Польши, а часть польской общественности и элит восприняла это предложение как исторический шанс на восстановление Речи Посполитой с территориями "от моря до моря", от инициативы быстро отказались.Как бы ни был велик соблазн полакомиться украинскими территориями, перспектива оказаться страной-участницей боевых действий поляков испугала. Большой войны удалось избежать.Не в последнюю очередь этому поспособствовали неготовность и нежелание европейских столиц поддержать устремления Польши. Запад был бы, конечно, не против, если бы поляки вслед за украинцами пошли во все тяжкие и пожертвовали своей страной ради сдерживания России, но поляки оказались умнее. Не имея гарантий присоединения других стран к походу на Восток, они не стали делать первого шага.Тогда Европа была не готова к эскалации, но спустя 4 года ситуация изменилась. Стало окончательно понятно, что санкционный блицкриг и попытка истощить Россию затяжной войной на Украине потерпели неудачу.Киевский режим проигрывает, это очевидно. Обострившиеся недавно бюджетные проблемы это подтвердили. Россия, в свою очередь, демонстрирует экономическую стойкость и недостижимый для стран Запада уровень политической стабильности и консолидации населения: успех проведения думских выборов тому – лучший пример. В то же время леволиберальные правительства Европы теряют поддержку одно за другим.Европа проигрывает войну, но европейский политический класс не может просто смириться с поражением и заключить мир с Россией, пойдя на уступки. Противостояние уже съело слишком много ресурсов, привело к деградации европейской промышленности, разрушению доверия к европейской финансовой системе и падению уровня жизни населения.Заключение мира на условиях России равносильно для леволиберальных правительств признанию собственной некомпетентности, ведь именно они взяли на себя ответственность за результат, когда развязали войну. Нести же ответственность совершенно не хочется.Но заключать мир необязательно. Годы пропаганды сделали свое дело. Значительная часть населения Европы воспринимает Россию как экзистенциальную угрозу для свободы и демократии – главных ценностей западного образа жизни, ради которых можно идти на любые риски.Западные политические элиты постоянно подкрепляют эту идею. Когда канцлер Германии Мерц рассказывает своему народу о том, что милитаризация гораздо важнее выплаты родительских пособий, его слова ложатся на благодатную почву и укрепляют веру в то, что Россию нужно победить во что бы то ни стало.Европейские политики изо всех сил поддерживают такую картину мира в глазах населения. Чем больше граждан разделяет её, тем проще объяснять им новые жертвы, которые приносятся на алтарь войны.Мы ещё не раз увидим на первых страницах западных изданий сообщения об инцидентах с беспилотниками, "диверсиях" на предприятиях и попытках покушения на первых лиц государств, виноватой в которых назначат Россию. Доказательства совершенно не нужны, у населения уже сформирован нужный взгляд на события – виноват Кремль.На базе этих взглядов продвигается обновленная политическая доктрина. Европа постепенно отдаляется от США. Трамп мало того, что растоптал идеалы либеральной демократии, так ещё, уверены еврочиновники, намерен сдать Украину Путину!Главным направлением европейской политики становится подготовка к войне с Россией. Население Европы уже в курсе, что она неизбежно случится, ведь об этом вовсю трубят разведки европейских стран.Напасть Россия должна именно тогда, когда Европа будет полностью готова к полномасштабной войне. Неслучайно за последние четыре года военные бюджеты стран ЕС выросли почти на 90% и продолжают увеличиваться. Милитаризация требует дополнительных денег, которые изымаются из гражданских отраслей и социальной сферы.Испуганные перспективой нападения России французы потерпят заморозку пенсий, а финны переживут рост уровня бедности – свобода требует жертв.После того, как процесс подготовки завершится, война станет неизбежной. Громадные вложения в ВПК и увеличение численности личного состава армий сформируют социальную страту, которая живет за счёт избыточных трат на оборону. Быстро сократить её и вернуться к нормальной жизни уже не выйдет – тут же подскочит безработица, пострадают интересы бизнеса, который переориентировался на военные заказы. Социальный коллапс практически гарантирован.Для возвращения к экономике мирного времени понадобится внешний ресурс, получить который возможно, только развязав войну.Европа не монолитна. Леволиберальным правительствам европейских стран всё труднее консолидировать население вокруг российской угрозы. Европейское общество постепенно устаёт от проблем, вызываемых войной. Растёт запрос на возвращение к нормальности, мирной жизни, сотрудничеству и добрососедству.Эта часть общества, конечно, не воспринимает Россию как потенциальную дружественную страну или союзницу, но настаивает на том, что худой мир лучше, чем бесконечная война, а политический прагматизм куда полезнее догматов леволиберальной идеологии.На первый план выходит требование заняться внутренними проблемами и отставить геополитические амбиции в сторону до лучших времен.Выразителями мнений этих людей стали политики из партий так называемого "правого поворота". Или, если говорить точнее, антисистемной оппозиции. Пока им не удалось взять власть в крупнейших европейских странах, тем не менее рост их поддержки впечатляет."Альтернатива для Германии", разоблачающая антироссийские провокации Мерца и стремящаяся возобновить сотрудничество между российским и немецким бизнесом, стабильно находится на первом месте по данным последних опросов и старается добиться проведения досрочных выборов в 2027 году.Глава "Национального объединения" Марин ле Пен, недавно предупреждавшая европейцев об угрозе превращения войны с Россией в третью мировую или новую столетнюю, в грядущем году поборется за пост президента Франции, имея лучшие шансы на победу в истории.Следующий год наверняка станет определяющим для Европы. Успехи антисистемных сил в двух крупнейших экономиках Европейского Союза дают надежду на смену политического курса в отношении России до того, как избыточные оборонные траты сделают войну неизбежной. Задачей же нашей страны остается победа в СВО.Желательно, чтобы ответственность за окончательное поражение киевского режима несли леволиберальные правительства, а у новых были полностью развязаны руки для заключения мира.

https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

https://ukraina.ru/20260921/1083277274.html

https://ukraina.ru/20260920/ruzhe-na-stene-pochemu-evropa-aktivno-gotovitsya-k-samoubiystvu-1083313764.html

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Арсений Ищенко

эксклюзив, россия, европа, польша, ярослав качиньский, владимир зеленский, впк, ес, нато, фридрих мерц