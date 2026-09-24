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Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 24 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-24T02:07

2026-09-24T02:07

2026-09-24T02:09

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось с 21:41 мск до 21:52 мск. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.С вечера 23 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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