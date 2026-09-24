Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 24 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-24T02:07
2026-09-24T02:09
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось с 21:41 мск до 21:52 мск. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.С вечера 23 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
севастополь
краснодарский край
ростовская область
брянская область
днр
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украина.ру, россия, крым, севастополь, краснодарский край, ростовская область, брянская область, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, орловская область, курская область, белгородская область, калужская область, смоленск, крымский мост, росавиация, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, опасность
Украина.ру, Россия, Крым, Севастополь, краснодарский край, Ростовская область, Брянская область, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Калужская область, Смоленск, Крымский мост, Росавиация, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, опасность

Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:07 24.09.2026 (обновлено: 02:09 24.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 24 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Калужской, Смоленской областях, в ЛНР и ДНР.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось с 21:41 мск до 21:52 мск. В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
С вечера 23 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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