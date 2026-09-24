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Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников"
Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников" - 24.09.2026 Украина.ру
Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников"
Королевские ВВС Великобритании уже около года используют наземную систему для глушения или блокировки спутников в целях "сдерживания противников". Об этом вечером 23 сентября сообщают британские СМИ
2026-09-24T08:57
2026-09-24T08:57
2026-09-24T08:57
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Отмечается, что устройства, "ослепляющие" чужие спутники и мешающие им передавать данные, разместили тайно."Великобритания развернула продвинутую... систему... радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать враждебным государствам шпионить за... войсками", — говорится в статье газеты Telegraph со ссылкой на источники в вооружённых силах.По информации вещательной корпорации Би-би-си, эта система может не позволить спутникам стран, причисляемых Лондоном к враждебным, отслеживать передвижения британских подводных лодок с ядерным оружием или секретные военные операции сил специального назначения.Источники британских СМИ полагают, что подобные наземные системы, которые можно задействовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях, есть в арсенале и некоторых других стран.Накануне министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что Британия играет ключевую роль в поддержке Украины, которая будет играть ключевую роль в европейской архитектуре безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, великобритания, ввс, лондон, спутник, впк, оружие, космос, война, би-би-си, сми, британия, украина, военная помощь украине
Украина.ру, Новости, Великобритания, ВВС, Лондон, спутник, ВПК, оружие, космос, война, Би-би-си, СМИ, Британия, Украина, военная помощь Украине
Британские ВВС начали использовать наземные "глушители спутников"
Королевские ВВС Великобритании уже около года используют наземную систему для глушения или блокировки спутников в целях "сдерживания противников". Об этом вечером 23 сентября сообщают британские СМИ
Отмечается, что устройства, "ослепляющие" чужие спутники и мешающие им передавать данные, разместили тайно.
"Великобритания развернула продвинутую... систему... радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать враждебным государствам шпионить за... войсками", — говорится в статье газеты Telegraph со ссылкой на источники в вооружённых силах.
По информации вещательной корпорации Би-би-си, эта система может не позволить спутникам стран, причисляемых Лондоном к враждебным, отслеживать передвижения британских подводных лодок с ядерным оружием или секретные военные операции сил специального назначения.
Источники британских СМИ полагают, что подобные наземные системы, которые можно задействовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях, есть в арсенале и некоторых других стран.
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