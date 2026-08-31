https://ukraina.ru/20260831/polki-pustye-tseny-beshenye-zhiteli-kieva-i-lvova-panikuyut-iz-za-defitsita-produktov-1082919426.html

Полки пустые, цены бешеные: жители Киева и Львова паникуют из-за дефицита продуктов

Полки пустые, цены бешеные: жители Киева и Львова паникуют из-за дефицита продуктов - 31.08.2026 Украина.ру

Полки пустые, цены бешеные: жители Киева и Львова паникуют из-за дефицита продуктов

Удары российских дронов по логистическим складам украинских ритейлеров привели к дефициту продуктов питания. В сети появились публикации украинцев, которые жалуются, что полки в магазинах опустели. То же время из-за проблем с логистикой продукты подорожают, что ведёт к новому витку инфляции.

2026-08-31T16:41

2026-08-31T16:41

2026-08-31T16:41

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После локальных перебоев Украина свалилась в системный логистический кризис. Крупные торговые сети уже вводят ограничения на продажу социально значимых товаров, чтобы не создавать ажиотажа и спекуляций.По состоянию на 31 августа, по оценкам операторов рынка, из строя выведено до 90% современных складских и распределительных центров. Из-за этого даже при наличии достаточного урожая и запасов на заводах, товары просто не могут доехать до магазинов. Производители вынуждены экстренно перестраивать маршруты, переходя на прямые поставки "с колёс", что удорожает логистику, а значит и стоимость товара.При этом картина в разных регионах Украины — разная. Наиболее остро проблема ощущается в столице и центральных областях. Там не хватает хлеба, овощей борщевого набора, курятины и замороженных полуфабрикатов. Критическая ситуация сложилась с подсолнечным маслом — во многих торговых сетях оно полностью пропало из продажи. В столице исчезла молочная продукция популярных брендов. В Виннице и Ивано-Франковске случаются перебои с поставками круп, макарон и сахара.Власти, с одной стороны, опровергают панику и слухи о грядущем голоде. С другой, поощряют телесюжеты и ролики в соцсетях о проблемах бизнеса — с демонстрацией пустых полок. Расчёт на то, что удастся выпросить у Запада больше оружия — в частности, ракет Patriot. Но в Министерстве агрополитики признают: если удары по инфраструктуре продолжатся с той же интенсивностью, ассортимент в рознице останется крайне скудным, а перебои станут хроническими. Экономисты же прогнозируют, что даже при стабилизации поставок цены на продукты могут вырасти на 15–20% из-за удорожания логистики и потерь урожая при хранении. Более подробно о ситуации — в обзоре мнений экспертов из социальных сетей (орфография и пунктуация авторов частично сохранены).Политолог Юрий Баранчик:Украинские СМИ сообщают, что торговая логистика вокруг Киева — на грани коллапса из-за российских ударов. За последние несколько суток повреждены или уничтожены склады "Рошен", Comfy, "Будинка іграшок", крупные хабы 3PL-операторов Raben Group и Bergen Cargo. Пострадал также склад сетей Reader и Book, откуда книги отправляли по всей стране — отгрузки временно остановлены. Ранее атаки затронули склады Fozzy, Metro, Varus, Novus. 27 августа удар пришёлся по новому складу сети "Фора", проработавшему всего четыре дня. Армия России оперативно отслеживают попытки ритейлеров перестроить логистику.По оценкам Украинской торговой гильдии, с начала августа ритейл потерял около 400 тысяч кв. м. складских площадей (до 25% — холодильники). [Объем] свободных мощностей вокруг Киева оценивается в 2,5%, а этого хватит лишь на 20–30% потребностей торговых сетей. После новых ударов ситуация резко ухудшилась. После августовских атак в супермаркетах опустели полки, наблюдается дефицит: муки, круп, свежих овощей и фруктов, бытовой химии. Ажиотажный спрос усугубил нехватку. При этом на оптовом рынке муки избыток, а цены на неё даже снизились. Проблемы пока в основном логистические, но пожары на складах и удары по производствам повышают риски системного дефицита. Логистика подорожала на 10–15%, для охлажденных товаров — до 35%, что увеличивает стоимость для конечного потребителя. Сети дробят склады, пытаются перейти на прямые поставки и возят товар из соседних областей, но это удорожает доставку. Быстро перестроить систему не удается из-за нехватки транспорта. Назревает конфликт с поставщиками, так как часть сетей предлагает простить долги за уничтоженный товар или разделить убытки. Многие производители опасаются возить продукцию на столичные склады. Так как осталось лишь несколько процентов уцелевших складов, дальнейшие российские удары могут кардинально изменить ситуацию с ассортиментом и ценами в Киеве. Кроме того, сегодня Минобороны России заявило о подготовке у ударам по энергетическим объектам Украины, а это значит, что самое "интересное время" у украинцев только начинается.Спиртное пока на полках есть. Значит, продовольственный кризис народ пока ощущает не по полной. Надо увеличить количество ударов по ликероводочным и спиртовым заводам. Гарiлка должна из официальной продажи пропасть. Совсем пропасть. Тогда режиму Зе точно каюк.Публицист Андрей Медведев:В украинских медиа, как в СМИ официальных, так и в ТГ, продолжается активная операция PsyOp по теме "м*****и творят новый голодомор". С утра уже опубликованы кадры пожара на продовольственном складе. И пустые полки в магазинах. Украинская экономика, конечно же, не образец эффективности. И безусловно, удары по инфраструктуре на экономику противника влияют. Но. На Украине сейчас живёт около 25 миллионов человек. Это неофициально, но фактически так. Однако, инфраструктура относящаяся к потребительскому сектору строилась в сытые годы Януковича и Кучмы. Ну и чуть при Порошенко*. То есть, из расчёта на население в 45-50 млн человек. Система поставок, складов, местное сельхозпроизводство: все было рассчитано на это. Даже при том, что многих мужиков на селе похватали тцкашники и утащили на фронт, даже при диком оттоке населения, даже при условии закрытия ряда предприятий, все не может так быстро рухнуть.Две-три недели российских ударов по складам и еда в стране закончилась? Серьёзно? Так не бывает. Так не было даже в Сирии. Вся эта информационная компания сделана чтобы убедить нас, будто нанесены критические повреждения инфраструктуре и экономике. И Запада, что нужно бильше грошей та ракет. Нет. Критическая масса повреждений для экономики быв.Украины только накапливается. Это процесс не одного дня. Но до криков про голод на Украине в западных СМИ, чувствую, осталось не очень много.Общественный деятель Татьяна Поп:Последнее воскресенье лета Минобороны России начало с оптимистичного анонса: "ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре". Предупреждение примечательно именно тем, что раньше как-то обходись без этого и о выходе из строя подстанций ТЭС и всего подобного мы узнавали по факту. Теперь же, видимо, принято решение поднять соседушкам настроение заранее. Кстати, в соцсетях появились видео пустых полок в супермаркетах уже из Львова. Ранее об ограничении отпуска продуктов в одни руки и в целом сокращении ассортимента сообщали в основном из центра Незалежной. Так что есть все основания полагать, что "благодарность" граждан неньки к своим властям в ближайшие месяцы должна расти в геометрической прогрессии.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаБез света, тепла и права на протест: предстоящая зима может стать для Украины последней

https://ukraina.ru/20260829/pustye-polki-i-proigrannoe-nebo-pochemu-ukraina-mozhet-vzorvatsya-uzhe-etoy-osenyu-1082892175.html

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