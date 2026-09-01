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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта - 01.09.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в пяти аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 1 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-01T01:27

2026-09-01T01:27

2026-09-01T01:27

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Росавиация со второй половины 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги, продолжающие действовать уже уже более семи часов.К перечню закрытых для полётов к этому часу также добавились аэропорты Пензы, Саратова (0:29 мск), Пскова и Саранска (1:04 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 180 украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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