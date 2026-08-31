Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины - 31.08.2026 Украина.ру
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Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины
Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины - 31.08.2026 Украина.ру
Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины
Американский предприниматель Илон Маск не станет расширять доступ Киева к спутниковой системе Starlink для нанесения ударов по России, поскольку отошёл от политических вопросов и сосредоточился на коммерческих проектах. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T22:33
2026-08-31T22:33
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украина.ру
илон маск
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владимир зеленский
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новости
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Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. Вкладываться в Украину как в бизнес-проект для Маска не имеет смысла, учитывая её финансовое положение. Леонков также напомнил, что Зеленский недавно наградил Маска орденом Свободы, однако это вряд ли повлияет на решение миллиардера.Ранее Financial Times сообщила, что Илон Маск якобы готов обсуждать использование Starlink для ударов вглубь России, но перекладывает окончательное решение на Вашингтон. По информации издания, Зеленский лично просил разрешить применение беспилотников с терминалами Starlink для поражения российских пусковых установок. При этом президент США Дональд Трамп, по данным FT, не выглядит поддерживающим этот план, а сам Маск ранее уклонялся от встреч с украинским лидером - Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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financial times, украина.ру, илон маск, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, новости
Financial Times, Украина.ру, Илон Маск, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Новости

Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины

22:33 31.08.2026
 
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Американский предприниматель Илон Маск не станет расширять доступ Киева к спутниковой системе Starlink для нанесения ударов по России, поскольку отошёл от политических вопросов и сосредоточился на коммерческих проектах. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Вкладываться в Украину как в бизнес-проект для Маска не имеет смысла, учитывая её финансовое положение.
Леонков также напомнил, что Зеленский недавно наградил Маска орденом Свободы, однако это вряд ли повлияет на решение миллиардера.
Ранее Financial Times сообщила, что Илон Маск якобы готов обсуждать использование Starlink для ударов вглубь России, но перекладывает окончательное решение на Вашингтон.
По информации издания, Зеленский лично просил разрешить применение беспилотников с терминалами Starlink для поражения российских пусковых установок.
При этом президент США Дональд Трамп, по данным FT, не выглядит поддерживающим этот план, а сам Маск ранее уклонялся от встреч с украинским лидером - Маск "разрешил" Украине бить по России через Starlink: о чем рассказали авторы Financial Times.
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