Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным - 31.08.2026 Украина.ру
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Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным - 31.08.2026 Украина.ру
Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пройдут в конструктивном и уважительном ключе. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
2026-08-31T21:51
2026-08-31T21:51
украина.ру
шос
владимир путин
дмитрий песков
никол пашинян
москва
армения
россия
новости
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Российский лидер всегда ведёт диалог с собеседниками прагматично, и эта встреча не станет исключением, особенно с учётом того, что Армения является соседней и братской страной. Песков также отметил, что Москва дорожит партнёрскими отношениями с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.Ранее Песков уже подчёркивал, что сотрудничество с Россией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды, и Москва чётко осознаёт это. В Бишкеке на полях саммита ШОС уже состоялись двусторонние встречи Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Монголии и Киргизии.Шанхайская организация сотрудничества объединяет государства с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, шос, владимир путин, дмитрий песков, никол пашинян, москва, армения, россия, новости
Украина.ру, ШОС, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Москва, Армения, Россия, Новости

Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным

21:51 31.08.2026
 
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пройдут в конструктивном и уважительном ключе. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
Российский лидер всегда ведёт диалог с собеседниками прагматично, и эта встреча не станет исключением, особенно с учётом того, что Армения является соседней и братской страной.
Песков также отметил, что Москва дорожит партнёрскими отношениями с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ранее Песков уже подчёркивал, что сотрудничество с Россией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды, и Москва чётко осознаёт это.
В Бишкеке на полях саммита ШОС уже состоялись двусторонние встречи Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Монголии и Киргизии.
Шанхайская организация сотрудничества объединяет государства с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении.
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21:51Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
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