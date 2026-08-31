https://ukraina.ru/20260831/razgovor-putina-i-pashinyana-budet-pragmatichnym-i-uvazhitelnym-1082927543.html

Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным

Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным - 31.08.2026 Украина.ру

Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пройдут в конструктивном и уважительном ключе. Об этом сообщили 31 августа РИА новости

2026-08-31T21:51

2026-08-31T21:51

2026-08-31T21:51

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владимир путин

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Российский лидер всегда ведёт диалог с собеседниками прагматично, и эта встреча не станет исключением, особенно с учётом того, что Армения является соседней и братской страной. Песков также отметил, что Москва дорожит партнёрскими отношениями с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.Ранее Песков уже подчёркивал, что сотрудничество с Россией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды, и Москва чётко осознаёт это. В Бишкеке на полях саммита ШОС уже состоялись двусторонние встречи Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Монголии и Киргизии.Шанхайская организация сотрудничества объединяет государства с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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