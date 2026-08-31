https://ukraina.ru/20260831/peskov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-referendume-v-armenii-1082927774.html
Песков высказался о возможном референдуме в Армении
Песков высказался о возможном референдуме в Армении - 31.08.2026 Украина.ру
Песков высказался о возможном референдуме в Армении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный референдум о вступлении Армении в Европейский союз покажет разницу в предпочтениях армянского и исландского народов. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T22:22
2026-08-31T22:22
2026-08-31T22:22
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Он напомнил, что на референдуме 30 августа большинство жителей Исландии проголосовали против членства в ЕС, и теперь предстоит увидеть, каким будет выбор армян. Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему считает сотрудничество с Арменией выгодным для обеих сторон, и отметил, что проведение референдума было рекомендовано главами государств Евросоюза на саммите в Астане.Ранее Песков заявил, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что взаимодействие с Российской Федерацией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды. Он также отметил, что Россия ценит партнёрство с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес - Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ЕС, Украина.ру, Дмитрий Песков, Россия, Армения, Москва, Новости
Песков высказался о возможном референдуме в Армении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный референдум о вступлении Армении в Европейский союз покажет разницу в предпочтениях армянского и исландского народов. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
Он напомнил, что на референдуме 30 августа большинство жителей Исландии проголосовали против членства в ЕС, и теперь предстоит увидеть, каким будет выбор армян.
Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему считает сотрудничество с Арменией выгодным для обеих сторон, и отметил, что проведение референдума было рекомендовано главами государств Евросоюза на саммите в Астане.
Ранее Песков заявил, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что взаимодействие с Российской Федерацией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды.
Он также отметил, что Россия ценит партнёрство с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес - Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.