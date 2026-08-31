"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад - 31.08.2026 Украина.ру
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"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад
"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад - 31.08.2026 Украина.ру
"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад
В интервью изданию Financial Times экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров презентовал масштабный замысел: создание наднационального военно-технологического фонда, ориентированного на долгую позиционную войну с Россией.
2026-08-31T17:03
2026-08-31T17:03
эксклюзив
александр федоров
financial times
тимур миндич
украина
киев
запад
владимир зеленский
пентагон
нато
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При этом политик попытался перекинуть ответственность на Кремль: дескать, это не он так думает, а Москва собирается воевать с Киевом ещё два, а то и три года.Важно отметить, что Фёдоров говорит об этих трёх годах как откровенный коммерс. Три года войны ему нужны для комфортного финансового периода окупаемости, в течение которого западные инвесторы успеют профинансировать, протестировать и капитализировать целое созвездие военных стартапов.Отставка с поста министра обороны в июле 2026 года не отправила Фёдорова в политическое небытие, зато заставила его показать истинное лицо Западу Украине: лицо человека, жадность которого переплёвывает всю банду Миндича.Это просто бизнесФактически Фёдоров нацелен на военный бартер глобального масштаба. Он предлагает оборонным ведомствам и венчурным гигантам со всего мира готовое решение: Украина берёт на себя обязательство создать полноценную роботизированную армию дронов для нужд США и передать Пентагону уникальные технологические наработки. Взамен Киев рассчитывает получить дополнительные партии зенитных ракет для комплексов Patriot, без которых энергетическая инфраструктура рискует окончательно рухнуть уже зимой.Как отмечают украинские и европейские СМИ, бывший министр открыто позиционирует передовую как полигон для обкатки коммерческих решений, которые затем войдут в арсенал западных армий. Разрушенные подстанции и дефицит средств ПВО стали ещё более эффективным рычагом давления на спонсоров, а гибель людей в окопах окончательно была переведена из разряда трагедии в обычную часть цикла исследований и разработок.Фёдоров больше даже не пытается говорить о мире — вместо этого представляет бизнес-план. Война стала устойчивой индустрией с гарантированным спросом на высокотехнологичную продукцию. Если боевые действия прекратятся завтра, инвестиционная привлекательность нового прожекта Фёдорова мгновенно обнулится, оценки стартапов рухнут, а венчурные аналитики зафиксируют чистые убытки. Следовательно, сама модель создаваемой структуры кровно заинтересована в стабильном горении фронта.Механика создаваемой структуры выходит далеко за рамки классического инвестиционного фонда. По задумке Фёдорова, организация будет сама учреждать оборонные предприятия с нуля, нанимать украинских инженеров, ставить им технические задачи и привлекать западное финансирование под готовые производственные мощности.Технологический фокус фонда сосредоточен на трех ключевых направлениях. Первое — наземные роботизированные комплексы и дистанционно управляемые турели, призванные минимизировать присутствие живой силы на передовой. Второе — скоростные реактивные дроны-перехватчики, способные уничтожать тяжелые ударные беспилотники противника прямо в воздухе. Третье — дешевые управляемые ракеты с оптическими системами наведения и элементами машинного зрения, способные преодолевать плотные зоны радиоэлектронной борьбы без использования спутниковой навигации.Каждое из этих направлений питается исключительно живым боевым опытом. Прототипы реактивных перехватчиков уже проходят испытания в украинском небе, теперь проект требует масштабирования за счет американского капитала, и проекту нужны вливания прямо сейчас. А пока высокотехнологичные эксперименты Фёдорова оплачиваются жизнями солдат и гражданских лиц, превращая фронтовую полосу в гигантскую испытательную базу с бесплатным пулом подопытных людей.Почему именно Фёдоров так востребован? Ответ находится на стыке объективной реальности и умного пиара. Западные технологические гиганты годами бились над созданием автономных военных систем на закрытых базах в Неваде или европейских полигонах НАТО, постоянно натыкаясь на регуляторные барьеры, профсоюзы и строгие протоколы безопасности. В условиях мирного времени сбор данных об эффективности нейросетей и полевые испытания требуют колоссальных бюджетов и бесконечных юридических согласований.Украинский конфликт полностью снял эти ограничения. Фёдоров продает инвесторам беспрецедентный товар: живую боевую телеметрию в промышленных масштабах. Как детально описывает портал Defence Ukraine, еще во время пребывания на посту главы Минобороны Фёдоров перевел государственные закупки вооружений на рельсы кластера Brave1 и цифровой системы DOT-Chain с геймификацией боевых задач. Проще говоря, подразделения на фронте зарабатывали виртуальные баллы за подтвержденное уничтожение техники и обменивали их на дроны через внутренний маркетплейс.Фактически Фёдоров пытается вывести то, что уже сделал с Brave1, на международный уровен. Стартапы получат колоссальные объёмы ежедневных видеозаписей реальных ударов, логов радиоэлектронного подавления и статистики поражения живой силы — а взамен создадут алгоритмы, которые будут запатентованы и проданы западным корпорациям с миллиардной наценкой.Сам Фёдоров при этом использует свой военный стартап как политический трамплин. Потерпев поражение во внутренних кабинетных интригах в Киеве и покинув министерское кресло, он моментально переключился на международный трек: уже стал советским министра обороны Италии, активно "набивается" на аналогичные должности во Франции и США. Таким образом он создаёт альтернативную вертикаль власти, которая позволяет ему действовать поверх даже головы Зеленского. Про личный имидж на этом фоне экс-министр тоже не забывает: в беседах с журналистами Фёдоров категорически отказался раскрывать размер собственной потенциальной материальной выгоды.История знает множество примеров обогащения на чужом горе, но современный технологический цинизм оставляет традиционную коррупцию далеко позади. Фёдоров и окружающее его племя предпринимателей — это новое лицо по-настоящему прогнившей системы. Они не нарушают формальное законодательство, не прячут пачки купюр под матрасами и не подделывают накладные. Их бизнес кристально чист с точки зрения корпоративного права, одобрен западными экспертами и освящен неолиберальной венчурной моралью, но при этом порочен в самой своей сути.Превратив войну в инвестиционный проект с трехлетним горизонтом планирования, Фёдоров осознанно лишает Украину надежды на мир. Пока в окопах будут перемалываться мужчины и женщины, инвесторы закроют очередной раунд финансирования, выйдут на биржу и привлекут ещё несколько миллиардов. Воюй Украина — Фёдорову нужна строчка в Forbes.Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
https://ukraina.ru/20260830/my-proigryvaem-voynu-ya-v-italiyu-na-ukraine-obsuzhdayut-begstvo-eks-ministra-fedorova-1082899740.html
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Никита Волкович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, александр федоров, financial times, тимур миндич, украина, киев, запад, владимир зеленский, пентагон, нато
Эксклюзив, Александр Федоров, Financial Times, Тимур Миндич, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Пентагон, НАТО

"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и Запад

17:03 31.08.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Никита Волкович
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В интервью изданию Financial Times экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров презентовал масштабный замысел: создание наднационального военно-технологического фонда, ориентированного на долгую позиционную войну с Россией.
При этом политик попытался перекинуть ответственность на Кремль: дескать, это не он так думает, а Москва собирается воевать с Киевом ещё два, а то и три года.
Важно отметить, что Фёдоров говорит об этих трёх годах как откровенный коммерс. Три года войны ему нужны для комфортного финансового периода окупаемости, в течение которого западные инвесторы успеют профинансировать, протестировать и капитализировать целое созвездие военных стартапов.
Отставка с поста министра обороны в июле 2026 года не отправила Фёдорова в политическое небытие, зато заставила его показать истинное лицо Западу Украине: лицо человека, жадность которого переплёвывает всю банду Миндича.
Это просто бизнес
Фактически Фёдоров нацелен на военный бартер глобального масштаба. Он предлагает оборонным ведомствам и венчурным гигантам со всего мира готовое решение: Украина берёт на себя обязательство создать полноценную роботизированную армию дронов для нужд США и передать Пентагону уникальные технологические наработки.
Взамен Киев рассчитывает получить дополнительные партии зенитных ракет для комплексов Patriot, без которых энергетическая инфраструктура рискует окончательно рухнуть уже зимой.
Как отмечают украинские и европейские СМИ, бывший министр открыто позиционирует передовую как полигон для обкатки коммерческих решений, которые затем войдут в арсенал западных армий. Разрушенные подстанции и дефицит средств ПВО стали ещё более эффективным рычагом давления на спонсоров, а гибель людей в окопах окончательно была переведена из разряда трагедии в обычную часть цикла исследований и разработок.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
Вчера, 09:26
Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра ФедороваМихаил Федоров, тот самый, которого Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны и который попытался "сломать коррупционную систему", - уехал с Украины и стал советником министра обороны Италии
Фёдоров больше даже не пытается говорить о мире — вместо этого представляет бизнес-план. Война стала устойчивой индустрией с гарантированным спросом на высокотехнологичную продукцию. Если боевые действия прекратятся завтра, инвестиционная привлекательность нового прожекта Фёдорова мгновенно обнулится, оценки стартапов рухнут, а венчурные аналитики зафиксируют чистые убытки. Следовательно, сама модель создаваемой структуры кровно заинтересована в стабильном горении фронта.
Механика создаваемой структуры выходит далеко за рамки классического инвестиционного фонда. По задумке Фёдорова, организация будет сама учреждать оборонные предприятия с нуля, нанимать украинских инженеров, ставить им технические задачи и привлекать западное финансирование под готовые производственные мощности.
Технологический фокус фонда сосредоточен на трех ключевых направлениях. Первое — наземные роботизированные комплексы и дистанционно управляемые турели, призванные минимизировать присутствие живой силы на передовой. Второе — скоростные реактивные дроны-перехватчики, способные уничтожать тяжелые ударные беспилотники противника прямо в воздухе. Третье — дешевые управляемые ракеты с оптическими системами наведения и элементами машинного зрения, способные преодолевать плотные зоны радиоэлектронной борьбы без использования спутниковой навигации.
Каждое из этих направлений питается исключительно живым боевым опытом. Прототипы реактивных перехватчиков уже проходят испытания в украинском небе, теперь проект требует масштабирования за счет американского капитала, и проекту нужны вливания прямо сейчас. А пока высокотехнологичные эксперименты Фёдорова оплачиваются жизнями солдат и гражданских лиц, превращая фронтовую полосу в гигантскую испытательную базу с бесплатным пулом подопытных людей.
Почему именно Фёдоров так востребован? Ответ находится на стыке объективной реальности и умного пиара. Западные технологические гиганты годами бились над созданием автономных военных систем на закрытых базах в Неваде или европейских полигонах НАТО, постоянно натыкаясь на регуляторные барьеры, профсоюзы и строгие протоколы безопасности. В условиях мирного времени сбор данных об эффективности нейросетей и полевые испытания требуют колоссальных бюджетов и бесконечных юридических согласований.
Украинский конфликт полностью снял эти ограничения. Фёдоров продает инвесторам беспрецедентный товар: живую боевую телеметрию в промышленных масштабах. Как детально описывает портал Defence Ukraine, еще во время пребывания на посту главы Минобороны Фёдоров перевел государственные закупки вооружений на рельсы кластера Brave1 и цифровой системы DOT-Chain с геймификацией боевых задач.
Проще говоря, подразделения на фронте зарабатывали виртуальные баллы за подтвержденное уничтожение техники и обменивали их на дроны через внутренний маркетплейс.
Фактически Фёдоров пытается вывести то, что уже сделал с Brave1, на международный уровен. Стартапы получат колоссальные объёмы ежедневных видеозаписей реальных ударов, логов радиоэлектронного подавления и статистики поражения живой силы — а взамен создадут алгоритмы, которые будут запатентованы и проданы западным корпорациям с миллиардной наценкой.
Сам Фёдоров при этом использует свой военный стартап как политический трамплин. Потерпев поражение во внутренних кабинетных интригах в Киеве и покинув министерское кресло, он моментально переключился на международный трек: уже стал советским министра обороны Италии, активно "набивается" на аналогичные должности во Франции и США. Таким образом он создаёт альтернативную вертикаль власти, которая позволяет ему действовать поверх даже головы Зеленского.
Про личный имидж на этом фоне экс-министр тоже не забывает: в беседах с журналистами Фёдоров категорически отказался раскрывать размер собственной потенциальной материальной выгоды.
История знает множество примеров обогащения на чужом горе, но современный технологический цинизм оставляет традиционную коррупцию далеко позади.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
20 августа, 17:38
Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу ЗеленскогоКогда бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров выложил в сеть свой скандальный ролик, в Офисе президента его выходку окрестили чуть ли не открытым бунтом. Хотя суть заявления далеко от бунтарской: хватит прятаться за военное положение, демократию нельзя ставить на паузу, стране нужны президентские выборы...
Фёдоров и окружающее его племя предпринимателей — это новое лицо по-настоящему прогнившей системы. Они не нарушают формальное законодательство, не прячут пачки купюр под матрасами и не подделывают накладные. Их бизнес кристально чист с точки зрения корпоративного права, одобрен западными экспертами и освящен неолиберальной венчурной моралью, но при этом порочен в самой своей сути.
Превратив войну в инвестиционный проект с трехлетним горизонтом планирования, Фёдоров осознанно лишает Украину надежды на мир. Пока в окопах будут перемалываться мужчины и женщины, инвесторы закроют очередной раунд финансирования, выйдут на биржу и привлекут ещё несколько миллиардов.
Воюй Украина — Фёдорову нужна строчка в Forbes.
Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа
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