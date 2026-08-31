Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине - 31.08.2026 Украина.ру
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Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине
Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине - 31.08.2026 Украина.ру
Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине
Финансовый эксперт Виктор Гальчинский спрогнозировал подорожание продовольственных товаров на украинском рынке в среднем на 20–30 процентов. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T22:24
2026-08-31T22:24
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В ближайшее время также сохранится дефицит некоторых продуктов, вызванный нарушением логистических цепочек и повышенным спросом со стороны населения, которое стремится сделать запасы. Гальчинский отметил, что ажиотаж будет заметен даже в западных регионах страны.Ранее украинские СМИ сообщали, что в крупных городах, включая Киев, Львов, Ивано-Франковск и Винницу, фиксируются пустые полки в супермаркетах. Сети ограничивают продажу социально значимых товаров в одни руки. Жители Одессы также жалуются на кризис снабжения, связывая его с российскими ударами и параличом морского сообщения. По словам местных жителей, судовладельцы отказываются рисковать грузами, а расходы на перестройку логистики перекладываются на потребителей - "Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине

22:24 31.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Финансовый эксперт Виктор Гальчинский спрогнозировал подорожание продовольственных товаров на украинском рынке в среднем на 20–30 процентов. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
В ближайшее время также сохранится дефицит некоторых продуктов, вызванный нарушением логистических цепочек и повышенным спросом со стороны населения, которое стремится сделать запасы.
Гальчинский отметил, что ажиотаж будет заметен даже в западных регионах страны.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в крупных городах, включая Киев, Львов, Ивано-Франковск и Винницу, фиксируются пустые полки в супермаркетах.
Сети ограничивают продажу социально значимых товаров в одни руки.
Жители Одессы также жалуются на кризис снабжения, связывая его с российскими ударами и параличом морского сообщения.
По словам местных жителей, судовладельцы отказываются рисковать грузами, а расходы на перестройку логистики перекладываются на потребителей - "Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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