https://ukraina.ru/20260831/analitik-otsenil-rost-tsen-na-produkty-na-ukraine-1082927910.html

Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине

Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине - 31.08.2026 Украина.ру

Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине

Финансовый эксперт Виктор Гальчинский спрогнозировал подорожание продовольственных товаров на украинском рынке в среднем на 20–30 процентов. Об этом сообщает 31 августа РИА новости

2026-08-31T22:24

2026-08-31T22:24

2026-08-31T22:24

украина.ру

украина

киев

львов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059968483_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_35110e2d45f188c9d797bf75ffa74648.jpg

В ближайшее время также сохранится дефицит некоторых продуктов, вызванный нарушением логистических цепочек и повышенным спросом со стороны населения, которое стремится сделать запасы. Гальчинский отметил, что ажиотаж будет заметен даже в западных регионах страны.Ранее украинские СМИ сообщали, что в крупных городах, включая Киев, Львов, Ивано-Франковск и Винницу, фиксируются пустые полки в супермаркетах. Сети ограничивают продажу социально значимых товаров в одни руки. Жители Одессы также жалуются на кризис снабжения, связывая его с российскими ударами и параличом морского сообщения. По словам местных жителей, судовладельцы отказываются рисковать грузами, а расходы на перестройку логистики перекладываются на потребителей - "Ну что, победили?": украинцы жалуются на пустые полки в магазинах и паралич логистики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, киев, львов, новости