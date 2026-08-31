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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 31.08.2026 Украина.ру

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины в понедельник прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили 31 августа РИА новости

2026-08-31T21:04

2026-08-31T21:04

2026-08-31T21:04

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В городе было слышно как минимум два взрыва. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги продолжает звучать в Киеве и части Киевской области.Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска наращивают применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться. Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО. Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, юрий игнат, украина, киев, россия, сво, спецоперация