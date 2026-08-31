В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 31.08.2026 Украина.ру
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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 31.08.2026 Украина.ру
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В столице Украины в понедельник прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
2026-08-31T21:04
2026-08-31T21:04
украина.ру
юрий игнат
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киев
россия
сво
спецоперация
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В городе было слышно как минимум два взрыва. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги продолжает звучать в Киеве и части Киевской области.Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска наращивают применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться. Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО. Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, юрий игнат, украина, киев, россия, сво, спецоперация
Украина.ру, Юрий Игнат, Украина, Киев, Россия, СВО, Спецоперация

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

21:04 31.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки на энергообъекты, инфраструктуру
Атаки на энергообъекты, инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В столице Украины в понедельник прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
В городе было слышно как минимум два взрыва.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги продолжает звучать в Киеве и части Киевской области.
Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска наращивают применение реактивных беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться.
Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО.
Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.
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