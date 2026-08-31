https://ukraina.ru/20260831/zelenskiy-uvolil-sovetnika-po-strategicheskim-voprosam-aleksandra-kamyshina-1082928217.html

Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина

Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина - 31.08.2026 Украина.ру

Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина

Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Камышина от должности советника по стратегическим вопросам. Об этом сообщает 31 августа РИА новости

2026-08-31T23:08

2026-08-31T23:08

2026-08-31T23:08

украина.ру

владимир зеленский

украина

россия

европа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739606_0:215:2652:1707_1920x0_80_0_0_553c5faa6d32a424c3c2a09bb2603dca.jpg

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. Сам Камышин сообщил о завершении работы, отметив, что за два года оборонная промышленность стала стратегической отраслью внутри Украины и начала интеграцию в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Причины увольнения не называются.Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражён массированными ответными ударами российской армии на атаки украинских беспилотников. По его словам, украинский лидер требует нарастить производство БПЛА, но сталкивается с жёстким военным отпором. Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение результативных ударов по критически важным объектам противника, включая комбинат асбестоцементных изделий, где хранились взрывчатые вещества - Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, владимир зеленский, украина, россия, европа, новости