Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина - 31.08.2026 Украина.ру
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Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина
Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина - 31.08.2026 Украина.ру
Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина
Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Камышина от должности советника по стратегическим вопросам. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T23:08
2026-08-31T23:08
украина.ру
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новости
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Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. Сам Камышин сообщил о завершении работы, отметив, что за два года оборонная промышленность стала стратегической отраслью внутри Украины и начала интеграцию в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Причины увольнения не называются.Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражён массированными ответными ударами российской армии на атаки украинских беспилотников. По его словам, украинский лидер требует нарастить производство БПЛА, но сталкивается с жёстким военным отпором. Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение результативных ударов по критически важным объектам противника, включая комбинат асбестоцементных изделий, где хранились взрывчатые вещества - Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир зеленский, украина, россия, европа, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Европа, Новости

Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина

23:08 31.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Камышина от должности советника по стратегическим вопросам. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Сам Камышин сообщил о завершении работы, отметив, что за два года оборонная промышленность стала стратегической отраслью внутри Украины и начала интеграцию в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США.
Причины увольнения не называются.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражён массированными ответными ударами российской армии на атаки украинских беспилотников.
По его словам, украинский лидер требует нарастить производство БПЛА, но сталкивается с жёстким военным отпором.
Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение результативных ударов по критически важным объектам противника, включая комбинат асбестоцементных изделий, где хранились взрывчатые вещества - Зеленский в ярости из-за российских авиаударов, считают в Британии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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