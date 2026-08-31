В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
Вечером 31 августа на территории Волгоградской области был введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
Соответствующее предупреждение опубликовала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Жителям рекомендовано находиться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены режима.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили более 30 украинских беспилотников в шести районах региона.
Пострадавших нет.
В Шолоховском районе произошло два возгорания леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожаров.
В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам, а также ракетная опасность - Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область.
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