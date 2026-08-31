https://ukraina.ru/20260831/v-volgogradskoy-oblasti-obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1082928503.html

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность - 31.08.2026 Украина.ру

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

Вечером 31 августа на территории Волгоградской области был введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщает 31 августа РИА новости

2026-08-31T23:25

2026-08-31T23:25

2026-08-31T23:25

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Соответствующее предупреждение опубликовала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Жителям рекомендовано находиться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены режима.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили более 30 украинских беспилотников в шести районах региона. Пострадавших нет. В Шолоховском районе произошло два возгорания леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожаров. В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам, а также ракетная опасность - Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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