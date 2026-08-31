В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность - 31.08.2026 Украина.ру
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В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность - 31.08.2026 Украина.ру
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
Вечером 31 августа на территории Волгоградской области был введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T23:25
2026-08-31T23:25
украина.ру
украина
ростовская область
волгоградская область
сво
спецоперация
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Соответствующее предупреждение опубликовала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Жителям рекомендовано находиться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены режима.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили более 30 украинских беспилотников в шести районах региона. Пострадавших нет. В Шолоховском районе произошло два возгорания леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожаров. В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам, а также ракетная опасность - Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Украина, Ростовская область, Волгоградская область, СВО, Спецоперация

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

23:25 31.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Украина.ру
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Вечером 31 августа на территории Волгоградской области был введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
Соответствующее предупреждение опубликовала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Жителям рекомендовано находиться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены режима.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили более 30 украинских беспилотников в шести районах региона.
Пострадавших нет.
В Шолоховском районе произошло два возгорания леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожаров.
В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам, а также ракетная опасность - Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область.
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