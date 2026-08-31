Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек - 31.08.2026 Украина.ру
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Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек
Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек - 31.08.2026 Украина.ру
Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек
Большинство международных обозревателей сходятся во мнении, что объявленная по приказу Зеленского "40-дневная операция по принуждению России к миру" (она же "тотальная воздушная война") теперь лишит Украину даже призрачного шанса на возвращение к щедрым российским предложениям в Стамбуле, а также может умертвить еще десятки миллионов человек.
2026-08-31T16:08
2026-08-31T16:08
мнения
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
оон
вкс
ес
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Как признают даже законченные украинофилы, эта операция не только не сдвинула позицию Путина, но и многократно её ужесточила – то есть привела к противоположному результату: после массированных ударов Украины по российским гражданским объектам и торговым судам российские вооруженные силы сняли шёлковые перчатки и показали мастер-класс по неньютоновой физике, где после плевка в колодец оттуда в ответ вылетел Ниагарский водопад.В результате Украина, решившая заблокировать наше торговое судоходство в Чёрном море, сама лишилась к нему выхода, в результате чего потеряла более половины (а точнее – 54%) от годового экспорта сельхозпродукции и получила миллиардные убытки.Возможно, в Киеве считали, что в случае чего помогут альтернативные маршруты (речные переправы через Дунай, железная дорога и автоперевозки), но что-то пошло не так – вернее, пошло не так всё.Во время первого зернового кризиса 2022 года главными воротами для экспорта украинского зерна были дунайские порты Измаил и Рени, которые могли обработать до 2,5-3 миллионов тонн грузов в месяц. В этом году рекордно низкий уровень воды в Дунае из-за летней жары и засухи вынуждает снижать загрузку торговых судов (барж) на 30-60%, что резко увеличивает число рейсов, сроки и стоимость перевозки.На автомобильных маршрутах в сторону Европы образовались пробки из-за недостаточной пропускной способности пограничных переходов с Евросоюзом, плюс российские ВКС все чаще стали их навещать, из-за чего некоторые приграничные дороги стали напоминать горелые автомобильные кладбища. Подобная же картина наблюдается и с железными дорогами, где число уничтоженных локомотивов, депо и сортировочных узлов уже идёт на сотни и тысячи.Одновременно с этим в некоторых европейских странах идёт официальный или неофициальный саботаж провоза украинского зерна по их территории. Как сообщает издание Politico, в той же Польше тема украинского зерна стала "одним из самых политически взрывоопасных вопросов между Киевом и одним из его сильнейших сторонников в военное время": польские фермеры уверены, что украинское зерно, якобы идущее транзитом, на самом деле остается в стране и обрушивает цены, что приводит к огромным убыткам местных аграриев.В агросезоне 2025-26 годов Украина экспортировала 14,1 миллиона тонн (6,2% глобального экспорта пшеницы), но в этом сезоне около 11 миллионов тонн останутся внутри страны, и на фоне острой нехватки складов скорее всего сгниют.Удары ВСУ по российским зерновым терминалам в Новороссийске также временно уменьшили наш экспортный поток в этом месяце (около 3 миллионов тонн пшеницы против в среднем 5 миллионов в августе за последние пять лет), то есть на рынке образовалась огромная зияющая дыра.Результат: цены на зерно достигли максимума за три последних года. Цены на фьючерсы на пшеницу за последнюю неделю выросли более чем на 10%, а всего с начала августа – на 20%. Рост котировок также подстегивают "худшие за десятилетия" урожаи в Европе, где стоит жара и бушуют пожары, "худший за полвека" сбор пшеницы в США, а также провальный сезон в Австралии.На этом фоне абсолютно все ожидают резкого роста цен на продовольствие и его физического дефицита. Euronews со ссылкой на аналитику Oxford Economics прогнозирует рост мировых продовольственных цен в 2026 году на 11,8% и еще на 4,8% в 2027 году, при этом наибольшее давление ожидается на зерновые культуры: например, ожидается рост цен на пшеницу на 36% год к году.В свою очередь индекс цен на еду в мире от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в июле уже достиг максимума с января 2023 года.Как пишет The New York Times, ссылаясь на Всемирную продовольственную программу ООН, в результате зернового кризиса количество людей на планете, находящихся на грани голодной смерти, может возрасти с 225 миллионов до 274, то есть один приказ Зеленского может стоить жизни 50 миллионам человек.Стремясь же навредить России, Зеленский добился обратного: уменьшение физического объема зернового экспорта России с лихвой компенсируется галопирующими ценами, а вытеснение Украины с мирового зернового рынка автоматически увеличивает российскую долю.Как заявил пресс-секретарь президента России Песков, "эффект от ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом". И речь идет не только о зареве пожарищ на Украине, но и о быстро растущих доходах России.По проекту федерального бюджета на 2026 год экспортные пошлины на зерно должны были принести России принести 135,82 миллиарда рублей — почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году. Но этот прогноз был сформирован еще до нынешнего взрыва цен, поэтому фактические поступления в итоге могут оказаться значительно выше. При этом цены (и наши доходы) будут расти и дальше – международные трейдеры уверены, что Путин вошел во вкус, и теперь его не остановить.Выпустить джинна из бутылки легко – но как его теперь уговорить забраться обратно?
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html
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Кирилл Стрельников
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мнения, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, оон, вкс, ес
Мнения, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, ВКС, ЕС

Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек

16:08 31.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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Большинство международных обозревателей сходятся во мнении, что объявленная по приказу Зеленского "40-дневная операция по принуждению России к миру" (она же "тотальная воздушная война") теперь лишит Украину даже призрачного шанса на возвращение к щедрым российским предложениям в Стамбуле, а также может умертвить еще десятки миллионов человек.
Как признают даже законченные украинофилы, эта операция не только не сдвинула позицию Путина, но и многократно её ужесточила – то есть привела к противоположному результату: после массированных ударов Украины по российским гражданским объектам и торговым судам российские вооруженные силы сняли шёлковые перчатки и показали мастер-класс по неньютоновой физике, где после плевка в колодец оттуда в ответ вылетел Ниагарский водопад.
В результате Украина, решившая заблокировать наше торговое судоходство в Чёрном море, сама лишилась к нему выхода, в результате чего потеряла более половины (а точнее – 54%) от годового экспорта сельхозпродукции и получила миллиардные убытки.
Возможно, в Киеве считали, что в случае чего помогут альтернативные маршруты (речные переправы через Дунай, железная дорога и автоперевозки), но что-то пошло не так – вернее, пошло не так всё.
Во время первого зернового кризиса 2022 года главными воротами для экспорта украинского зерна были дунайские порты Измаил и Рени, которые могли обработать до 2,5-3 миллионов тонн грузов в месяц. В этом году рекордно низкий уровень воды в Дунае из-за летней жары и засухи вынуждает снижать загрузку торговых судов (барж) на 30-60%, что резко увеличивает число рейсов, сроки и стоимость перевозки.
На автомобильных маршрутах в сторону Европы образовались пробки из-за недостаточной пропускной способности пограничных переходов с Евросоюзом, плюс российские ВКС все чаще стали их навещать, из-за чего некоторые приграничные дороги стали напоминать горелые автомобильные кладбища. Подобная же картина наблюдается и с железными дорогами, где число уничтоженных локомотивов, депо и сортировочных узлов уже идёт на сотни и тысячи.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Одновременно с этим в некоторых европейских странах идёт официальный или неофициальный саботаж провоза украинского зерна по их территории. Как сообщает издание Politico, в той же Польше тема украинского зерна стала "одним из самых политически взрывоопасных вопросов между Киевом и одним из его сильнейших сторонников в военное время": польские фермеры уверены, что украинское зерно, якобы идущее транзитом, на самом деле остается в стране и обрушивает цены, что приводит к огромным убыткам местных аграриев.
В агросезоне 2025-26 годов Украина экспортировала 14,1 миллиона тонн (6,2% глобального экспорта пшеницы), но в этом сезоне около 11 миллионов тонн останутся внутри страны, и на фоне острой нехватки складов скорее всего сгниют.
Удары ВСУ по российским зерновым терминалам в Новороссийске также временно уменьшили наш экспортный поток в этом месяце (около 3 миллионов тонн пшеницы против в среднем 5 миллионов в августе за последние пять лет), то есть на рынке образовалась огромная зияющая дыра.
Результат: цены на зерно достигли максимума за три последних года. Цены на фьючерсы на пшеницу за последнюю неделю выросли более чем на 10%, а всего с начала августа – на 20%. Рост котировок также подстегивают "худшие за десятилетия" урожаи в Европе, где стоит жара и бушуют пожары, "худший за полвека" сбор пшеницы в США, а также провальный сезон в Австралии.
На этом фоне абсолютно все ожидают резкого роста цен на продовольствие и его физического дефицита. Euronews со ссылкой на аналитику Oxford Economics прогнозирует рост мировых продовольственных цен в 2026 году на 11,8% и еще на 4,8% в 2027 году, при этом наибольшее давление ожидается на зерновые культуры: например, ожидается рост цен на пшеницу на 36% год к году.
В свою очередь индекс цен на еду в мире от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в июле уже достиг максимума с января 2023 года.
Как пишет The New York Times, ссылаясь на Всемирную продовольственную программу ООН, в результате зернового кризиса количество людей на планете, находящихся на грани голодной смерти, может возрасти с 225 миллионов до 274, то есть один приказ Зеленского может стоить жизни 50 миллионам человек.
Зерно - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
4 августа, 10:53
Украинское зерно — оружие Вашингтона. Европа проигрывает ценовую войну на своём полеДля киевского режима аграрная продукция — основной источник валютной выручки, а для европейских фермеров — источник головной боли
Стремясь же навредить России, Зеленский добился обратного: уменьшение физического объема зернового экспорта России с лихвой компенсируется галопирующими ценами, а вытеснение Украины с мирового зернового рынка автоматически увеличивает российскую долю.
Как заявил пресс-секретарь президента России Песков, "эффект от ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом". И речь идет не только о зареве пожарищ на Украине, но и о быстро растущих доходах России.
По проекту федерального бюджета на 2026 год экспортные пошлины на зерно должны были принести России принести 135,82 миллиарда рублей — почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году. Но этот прогноз был сформирован еще до нынешнего взрыва цен, поэтому фактические поступления в итоге могут оказаться значительно выше. При этом цены (и наши доходы) будут расти и дальше – международные трейдеры уверены, что Путин вошел во вкус, и теперь его не остановить.
Выпустить джинна из бутылки легко – но как его теперь уговорить забраться обратно?
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