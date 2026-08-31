https://ukraina.ru/20260831/eto-tolko-nachalo-odin-prikaz-zelenskogo-mozhet-ubit-esche-pyatdesyat-millionov-chelovek-1082921857.html

Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек

Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек - 31.08.2026 Украина.ру

Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человек

Большинство международных обозревателей сходятся во мнении, что объявленная по приказу Зеленского "40-дневная операция по принуждению России к миру" (она же "тотальная воздушная война") теперь лишит Украину даже призрачного шанса на возвращение к щедрым российским предложениям в Стамбуле, а также может умертвить еще десятки миллионов человек.

2026-08-31T16:08

2026-08-31T16:08

2026-08-31T16:08

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Как признают даже законченные украинофилы, эта операция не только не сдвинула позицию Путина, но и многократно её ужесточила – то есть привела к противоположному результату: после массированных ударов Украины по российским гражданским объектам и торговым судам российские вооруженные силы сняли шёлковые перчатки и показали мастер-класс по неньютоновой физике, где после плевка в колодец оттуда в ответ вылетел Ниагарский водопад.В результате Украина, решившая заблокировать наше торговое судоходство в Чёрном море, сама лишилась к нему выхода, в результате чего потеряла более половины (а точнее – 54%) от годового экспорта сельхозпродукции и получила миллиардные убытки.Возможно, в Киеве считали, что в случае чего помогут альтернативные маршруты (речные переправы через Дунай, железная дорога и автоперевозки), но что-то пошло не так – вернее, пошло не так всё.Во время первого зернового кризиса 2022 года главными воротами для экспорта украинского зерна были дунайские порты Измаил и Рени, которые могли обработать до 2,5-3 миллионов тонн грузов в месяц. В этом году рекордно низкий уровень воды в Дунае из-за летней жары и засухи вынуждает снижать загрузку торговых судов (барж) на 30-60%, что резко увеличивает число рейсов, сроки и стоимость перевозки.На автомобильных маршрутах в сторону Европы образовались пробки из-за недостаточной пропускной способности пограничных переходов с Евросоюзом, плюс российские ВКС все чаще стали их навещать, из-за чего некоторые приграничные дороги стали напоминать горелые автомобильные кладбища. Подобная же картина наблюдается и с железными дорогами, где число уничтоженных локомотивов, депо и сортировочных узлов уже идёт на сотни и тысячи.Одновременно с этим в некоторых европейских странах идёт официальный или неофициальный саботаж провоза украинского зерна по их территории. Как сообщает издание Politico, в той же Польше тема украинского зерна стала "одним из самых политически взрывоопасных вопросов между Киевом и одним из его сильнейших сторонников в военное время": польские фермеры уверены, что украинское зерно, якобы идущее транзитом, на самом деле остается в стране и обрушивает цены, что приводит к огромным убыткам местных аграриев.В агросезоне 2025-26 годов Украина экспортировала 14,1 миллиона тонн (6,2% глобального экспорта пшеницы), но в этом сезоне около 11 миллионов тонн останутся внутри страны, и на фоне острой нехватки складов скорее всего сгниют.Удары ВСУ по российским зерновым терминалам в Новороссийске также временно уменьшили наш экспортный поток в этом месяце (около 3 миллионов тонн пшеницы против в среднем 5 миллионов в августе за последние пять лет), то есть на рынке образовалась огромная зияющая дыра.Результат: цены на зерно достигли максимума за три последних года. Цены на фьючерсы на пшеницу за последнюю неделю выросли более чем на 10%, а всего с начала августа – на 20%. Рост котировок также подстегивают "худшие за десятилетия" урожаи в Европе, где стоит жара и бушуют пожары, "худший за полвека" сбор пшеницы в США, а также провальный сезон в Австралии.На этом фоне абсолютно все ожидают резкого роста цен на продовольствие и его физического дефицита. Euronews со ссылкой на аналитику Oxford Economics прогнозирует рост мировых продовольственных цен в 2026 году на 11,8% и еще на 4,8% в 2027 году, при этом наибольшее давление ожидается на зерновые культуры: например, ожидается рост цен на пшеницу на 36% год к году.В свою очередь индекс цен на еду в мире от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в июле уже достиг максимума с января 2023 года.Как пишет The New York Times, ссылаясь на Всемирную продовольственную программу ООН, в результате зернового кризиса количество людей на планете, находящихся на грани голодной смерти, может возрасти с 225 миллионов до 274, то есть один приказ Зеленского может стоить жизни 50 миллионам человек.Стремясь же навредить России, Зеленский добился обратного: уменьшение физического объема зернового экспорта России с лихвой компенсируется галопирующими ценами, а вытеснение Украины с мирового зернового рынка автоматически увеличивает российскую долю.Как заявил пресс-секретарь президента России Песков, "эффект от ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом". И речь идет не только о зареве пожарищ на Украине, но и о быстро растущих доходах России.По проекту федерального бюджета на 2026 год экспортные пошлины на зерно должны были принести России принести 135,82 миллиарда рублей — почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году. Но этот прогноз был сформирован еще до нынешнего взрыва цен, поэтому фактические поступления в итоге могут оказаться значительно выше. При этом цены (и наши доходы) будут расти и дальше – международные трейдеры уверены, что Путин вошел во вкус, и теперь его не остановить.Выпустить джинна из бутылки легко – но как его теперь уговорить забраться обратно?

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, оон, вкс, ес