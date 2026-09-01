В Одессе начались перебои с электроэнергией - 01.09.2026 Украина.ру
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В Одессе начались перебои с электроэнергией
В Одессе начались перебои с электроэнергией - 01.09.2026 Украина.ру
В Одессе начались перебои с электроэнергией
В Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА новости
2026-09-01T00:11
2026-09-01T00:11
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украина
сво
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Одесской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки. Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов. В Одессе ранее уже вводили экстренные отключения электроэнергии: по данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей оставались без света после атаки на объекты энергетики 9 августа - Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов — экономист.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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дтэк, украина.ру, алексей кущ, одесса, украина, сво, спецоперация
ДТЭК, Украина.ру, Алексей Кущ, Одесса, Украина, СВО, Спецоперация

В Одессе начались перебои с электроэнергией

00:11 01.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruНа месте одного из ударов разгорается пожар, а в некоторых районах Киева пропал свет
На месте одного из ударов разгорается пожар, а в некоторых районах Киева пропал свет - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА новости
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Одесской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки.
Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов.
В Одессе ранее уже вводили экстренные отключения электроэнергии: по данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей оставались без света после атаки на объекты энергетики 9 августа - Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов — экономист.
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