В Одессе начались перебои с электроэнергией
© telegram ukr_2025_ruНа месте одного из ударов разгорается пожар, а в некоторых районах Киева пропал свет
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В Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА новости
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Одесской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки.
Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов.
В Одессе ранее уже вводили экстренные отключения электроэнергии: по данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей оставались без света после атаки на объекты энергетики 9 августа - Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов — экономист.
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