Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке - 31.08.2026 Украина.ру
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Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке
Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке - 31.08.2026 Украина.ру
Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке
В столице Киргизии на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
2026-08-31T20:40
2026-08-31T20:40
шос
украина.ру
владимир путин
бишкек
новости
киргизия
россия
касым-жомарт токаев
си цзиньпин
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Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча".Ранее в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации. В первый день форума прошла встреча в формате "ШОС плюс", а также двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер также провёл встречи с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии и Киргизии. ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным ВВП свыше 27 триллионов долларов - Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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шос, украина.ру, владимир путин, бишкек, новости, киргизия, россия, касым-жомарт токаев, си цзиньпин
ШОС, Украина.ру, Владимир Путин, Бишкек, Новости, Киргизия, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин

Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке

20:40 31.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru t.me/ukr_2025_ruПрезидент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
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В столице Киргизии на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча".
Ранее в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.
В первый день форума прошла встреча в формате "ШОС плюс", а также двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер также провёл встречи с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии и Киргизии.
ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным ВВП свыше 27 триллионов долларов - Саммит ШОС в Киргизии, игра вокруг Starlink и попытки Украины бить по России. Итоги 31 августа.
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ШОСУкраина.руВладимир ПутинБишкекНовостиКиргизияРоссияКасым-Жомарт ТокаевСи Цзиньпин
 
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