https://ukraina.ru/20260831/peskov-moskva-znaet-chto-sotrudnichestvo-s-rossiey-prinosit-vygodu-armenii-1082927380.html

Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении

Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении - 31.08.2026 Украина.ру

Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что взаимодействие с Российской Федерацией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды. Об этом сообщили 31 августа РИА новости

2026-08-31T21:46

2026-08-31T21:46

2026-08-31T21:47

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касым-жомарт токаев

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Об этом он сказал, комментируя текущее состояние двусторонних отношений и возможные риски их ослабления на фоне внешнего давления. По словам Пескова, Россия ценит партнёрство с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.Ранее в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча". В первый день форума также прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встречи с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии и Киргизии. ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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шос, украина.ру, дмитрий песков, россия, армения, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, новости