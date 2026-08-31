Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении - 31.08.2026 Украина.ру
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Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении
Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении - 31.08.2026 Украина.ру
Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что взаимодействие с Российской Федерацией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
2026-08-31T21:46
2026-08-31T21:47
шос
украина.ру
дмитрий песков
россия
армения
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
новости
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Об этом он сказал, комментируя текущее состояние двусторонних отношений и возможные риски их ослабления на фоне внешнего давления. По словам Пескова, Россия ценит партнёрство с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.Ранее в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча". В первый день форума также прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встречи с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии и Киргизии. ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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шос, украина.ру, дмитрий песков, россия, армения, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, новости
ШОС, Украина.ру, Дмитрий Песков, Россия, Армения, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Новости

Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении

21:46 31.08.2026 (обновлено: 21:47 31.08.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Фото
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отдаёт себе отчёт в том, что взаимодействие с Российской Федерацией приносит Армении значительные экономические и политические дивиденды. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
Об этом он сказал, комментируя текущее состояние двусторонних отношений и возможные риски их ослабления на фоне внешнего давления.
По словам Пескова, Россия ценит партнёрство с Ереваном и готова продолжать совместную работу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ранее в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Ала-Арча".
В первый день форума также прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встречи с главами Индии, Таджикистана, Турции, Ирана, Армении, Монголии и Киргизии. ШОС объединяет страны с населением более 3,4 миллиарда человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 27 триллионов долларов - Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке.
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