https://ukraina.ru/20260831/peskov-posovetoval-v-ukrainskom-voprose-iskhodit-iz-realiy-na-frontakh-1082927227.html
Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах
Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах - 31.08.2026 Украина.ру
Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины следует опираться на фактические обстоятельства на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
2026-08-31T21:21
2026-08-31T21:21
2026-08-31T21:21
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владимир путин
джон рэтклифф
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новости
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Он также напомнил, что основы внешней политики страны и подходы к урегулированию определяет лично президент Владимир Путин. При этом Песков назвал информационными утками публикации западных СМИ о якобы предложении директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа провести трёхсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины.Ранее Песков заявил, что киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросах урегулирования. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта. Представитель Кремля также напомнил, что позиции Москвы по переговорам не изменились: если Владимир Зеленский хочет диалога, он может приехать в Москву, однако саммит необходим лишь для финализации договорённостей, а сами соглашения должны готовиться в ходе сложных переговоров - Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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цру, украина.ру, дмитрий песков, россия, москва, владимир путин, джон рэтклифф, украина, новости
ЦРУ, Украина.ру, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Владимир Путин, Джон Рэтклифф, Украина, Новости
Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины следует опираться на фактические обстоятельства на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили 31 августа РИА новости
Он также напомнил, что основы внешней политики страны и подходы к урегулированию определяет лично президент Владимир Путин.
При этом Песков назвал информационными утками публикации западных СМИ о якобы предложении директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа провести трёхсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины.
Ранее Песков заявил, что киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросах урегулирования.
При этом он подчеркнул, что Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта.
Представитель Кремля также напомнил, что позиции Москвы по переговорам не изменились: если Владимир Зеленский хочет диалога, он может приехать в Москву, однако саммит необходим лишь для финализации договорённостей, а сами соглашения должны готовиться в ходе сложных переговоров - Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.