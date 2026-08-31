https://ukraina.ru/20260831/peskov-posovetoval-v-ukrainskom-voprose-iskhodit-iz-realiy-na-frontakh-1082927227.html

Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах

Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах - 31.08.2026 Украина.ру

Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации вокруг Украины следует опираться на фактические обстоятельства на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили 31 августа РИА новости

2026-08-31T21:21

2026-08-31T21:21

2026-08-31T21:21

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Он также напомнил, что основы внешней политики страны и подходы к урегулированию определяет лично президент Владимир Путин. При этом Песков назвал информационными утками публикации западных СМИ о якобы предложении директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа провести трёхсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины.Ранее Песков заявил, что киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросах урегулирования. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в завершение конфликта. Представитель Кремля также напомнил, что позиции Москвы по переговорам не изменились: если Владимир Зеленский хочет диалога, он может приехать в Москву, однако саммит необходим лишь для финализации договорённостей, а сами соглашения должны готовиться в ходе сложных переговоров - Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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цру, украина.ру, дмитрий песков, россия, москва, владимир путин, джон рэтклифф, украина, новости