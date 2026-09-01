Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции - 01.09.2026 Украина.ру
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Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции
Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции - 01.09.2026 Украина.ру
Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции
Беспилотники с 2024 года более 20 раз атаковали посольство и торговое представительство России в Швеции, заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Об этом в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-01T02:31
2026-09-01T02:35
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мид рф
посольство рф
швеция
стокгольм (город)
бпла
атака бпла
беспилотники
дроны
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Во время очередного нападения на посольство 2 июля один БПЛА сбросил краску, а другой упал на территорию около дипмиссии с прикреплённым имитатором самодельного взрывного устройства."Систематические нападения на посольство и торговое представительство России в Стокгольме с применением беспилотников, несущих контейнеры с красной краской, а в последнем случае — муляж взрывного устройства, создают очевидные угрозы для наших загранучреждений в Швеции. С 2024 года произошло уже 22 таких инцидента", — рассказал Студенников.В посольстве России в Стокгольме уточнили, что одной из целей атак дронов стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. При этом нападавшие использовали различные устройства, включая опасные стеклянные ёмкости, способные привести к травмам.Всего же, по данным дипмиссии, число нападений на российские загранучреждения в Швеции приближается к трём десяткам.Ранее в посольстве отмечали, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. При этом "правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счёт которым идёт уже на десятки, более чем за два года так и не привело".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, мид рф, посольство рф, швеция, стокгольм (город), бпла, атака бпла, беспилотники, дроны, русофобия, провокация, происшествия, дипломаты, мир без границ, новости, посольство
Украина.ру, Россия, МИД РФ, посольство РФ, Швеция, Стокгольм (город), БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, дроны, Русофобия, провокация, происшествия, дипломаты, Мир без границ, Новости, посольство

Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции

02:31 01.09.2026 (обновлено: 02:35 01.09.2026)
 
© REUTERS / Magnus Lejhall Стокгольм
 Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© REUTERS / Magnus Lejhall
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Беспилотники с 2024 года более 20 раз атаковали посольство и торговое представительство России в Швеции, заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Об этом в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости
Во время очередного нападения на посольство 2 июля один БПЛА сбросил краску, а другой упал на территорию около дипмиссии с прикреплённым имитатором самодельного взрывного устройства.
"Систематические нападения на посольство и торговое представительство России в Стокгольме с применением беспилотников, несущих контейнеры с красной краской, а в последнем случае — муляж взрывного устройства, создают очевидные угрозы для наших загранучреждений в Швеции. С 2024 года произошло уже 22 таких инцидента", — рассказал Студенников.
В посольстве России в Стокгольме уточнили, что одной из целей атак дронов стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. При этом нападавшие использовали различные устройства, включая опасные стеклянные ёмкости, способные привести к травмам.
Всего же, по данным дипмиссии, число нападений на российские загранучреждения в Швеции приближается к трём десяткам.
Ранее в посольстве отмечали, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. При этом "правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счёт которым идёт уже на десятки, более чем за два года так и не привело".
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