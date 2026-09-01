https://ukraina.ru/20260901/zagranuchrezhdeniya-mid-rf-pod-atakoy-dronov-dannye-po-shvetsii-1082929693.html

Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции

Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции - 01.09.2026 Украина.ру

Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции

Беспилотники с 2024 года более 20 раз атаковали посольство и торговое представительство России в Швеции, заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Об этом в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-01T02:31

2026-09-01T02:31

2026-09-01T02:35

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Во время очередного нападения на посольство 2 июля один БПЛА сбросил краску, а другой упал на территорию около дипмиссии с прикреплённым имитатором самодельного взрывного устройства."Систематические нападения на посольство и торговое представительство России в Стокгольме с применением беспилотников, несущих контейнеры с красной краской, а в последнем случае — муляж взрывного устройства, создают очевидные угрозы для наших загранучреждений в Швеции. С 2024 года произошло уже 22 таких инцидента", — рассказал Студенников.В посольстве России в Стокгольме уточнили, что одной из целей атак дронов стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. При этом нападавшие использовали различные устройства, включая опасные стеклянные ёмкости, способные привести к травмам.Всего же, по данным дипмиссии, число нападений на российские загранучреждения в Швеции приближается к трём десяткам.Ранее в посольстве отмечали, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. При этом "правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское Посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счёт которым идёт уже на десятки, более чем за два года так и не привело".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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