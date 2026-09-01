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Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ

Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ - 01.09.2026 Украина.ру

Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ

Американский предприниматель Илон Маск всё ещё не разрешает киевскому режиму использовать спутниковую систему Starlink при атаках БПЛА вглубь России. Об этом со ссылкой на источники вечером 31 августа сообщило украинское издание Kyiv Independent

2026-09-01T01:10

2026-09-01T01:10

2026-09-01T01:10

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удары по россии

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Газета Financial Times ранее писала, что Маск якобы говорил экс-министру обороны Украины Михаилу Фёдорову, что технически готов пойти на это, но решение "политическое" и принимать его должен Вашингтон."Генеральный директор SpaceX Илон Маск по-прежнему выступает против разрешения Украине использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России, несмотря на недавние сообщения в СМИ, предполагающие обратное", — говорится в публикации издания.О том, что Маск отказывает Киеву в использовании своего спутникового сервиса подобным образом, опасаясь эскалации украинского конфликта, в начале августа писал журнал Atlantic.По информации Financial Times, главарь киевского режима Владимир Зеленский лично просил разрешить применение беспилотников с терминалами Starlink "для поражения российских пусковых установок" на удалении от границы. Однако президент США Дональд Трамп не выглядит поддерживающим этот план, а сам Маск уклонялся от встреч с украинским лидером.Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что Маск не станет расширять доступ Киева к спутниковой системе Starlink для нанесения ударов по России, поскольку отошёл от политических вопросов и сосредоточился на коммерческих проектах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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