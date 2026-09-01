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Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов
Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов - 01.09.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов
Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-01T03:44
2026-09-01T03:44
2026-09-01T04:04
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москва
сергей собянин
подмосковье
минобороны рф
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В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:02 мск."Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву", — добавил градоначальник в 3:46 мск.Ранее сообщалось, что в Подмосковье были сбиты четыре украинских беспилотника, летящих на Москву незадолго до полуночи.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов
03:44 01.09.2026 (обновлено: 04:04 01.09.2026)
Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:02 мск.
"Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву", — добавил градоначальник в 3:46 мск.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье были сбиты четыре украинских беспилотника, летящих на Москву незадолго до полуночи.
По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.