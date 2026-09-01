https://ukraina.ru/20260901/nochnaya-ataka-na-moskvu-otrazhena-vtoraya-volna-dronov-1082930232.html

Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов

Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов - 01.09.2026 Украина.ру

Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов

Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-01T03:44

2026-09-01T03:44

2026-09-01T04:04

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сергей собянин

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В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:02 мск."Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву", — добавил градоначальник в 3:46 мск.Ранее сообщалось, что в Подмосковье были сбиты четыре украинских беспилотника, летящих на Москву незадолго до полуночи.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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