Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов - 01.09.2026 Украина.ру
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Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов
Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов - 01.09.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов
Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-01T03:44
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москва
сергей собянин
подмосковье
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В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:02 мск."Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву", — добавил градоначальник в 3:46 мск.Ранее сообщалось, что в Подмосковье были сбиты четыре украинских беспилотника, летящих на Москву незадолго до полуночи.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, сергей собянин, подмосковье, минобороны рф, пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов

03:44 01.09.2026 (обновлено: 04:04 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера объявлена тревога по БПЛА, зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 3:02 мск.
"Уничтожены ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву", — добавил градоначальник в 3:46 мск.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье были сбиты четыре украинских беспилотника, летящих на Москву незадолго до полуночи.
По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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