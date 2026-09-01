Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/sily-pvo-sbili-pervye-vrazheskie-bpla-pytavshiesya-nochyu-prorvatsya-k-moskve-1082929497.html
Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве
Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве - 01.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве
Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника попытавшихся прорваться к Москве незадолго до полуночи. Об этом мэр Сергей Собянин 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-01T01:55
2026-09-01T02:01
украина.ру
минобороны
минобороны рф
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
пво
атака
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg
В Подмосковье около 22:00 мск 31 августа была объявлена тревога по БПЛА. Наиболее опасными считались южные направления — прорывы вражеских беспилотников прежде всего ожидались со стороны Калужской и Тульской областей."ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 23:06 мск.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
подмосковье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8af21afa1e80900d232248e08b5c5b13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, минобороны, минобороны рф, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Минобороны, Минобороны РФ, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, ПВО, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

01:55 01.09.2026 (обновлено: 02:01 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника попытавшихся прорваться к Москве незадолго до полуночи. Об этом мэр Сергей Собянин 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье около 22:00 мск 31 августа была объявлена тревога по БПЛА. Наиболее опасными считались южные направления — прорывы вражеских беспилотников прежде всего ожидались со стороны Калужской и Тульской областей.
"ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 23:06 мск.
По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руМинобороныМинобороны РФРоссияМоскваПодмосковьеСергей СобянинПВОатакаатака БПЛАатака Украины сегодняБПЛАБПЛА сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:31Загранучреждения МИД РФ под атакой дронов: данные по Швеции
01:55Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве
01:27Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё четыре аэропорта
01:10Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ
00:18Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:11В Одессе начались перебои с электроэнергией
23:25В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
23:17В Одессе прогремели взрывы
23:08Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина
22:33Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины
22:24Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине
22:22Песков высказался о возможном референдуме в Армении
21:51Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
21:46Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении
21:21Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах
21:1031 августа 2026 года, вечерний эфир
21:04В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
20:40Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке
20:37ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников
20:03Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин
Лента новостейМолния