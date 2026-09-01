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Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве - 01.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника попытавшихся прорваться к Москве незадолго до полуночи. Об этом мэр Сергей Собянин 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-01T01:55

2026-09-01T01:55

2026-09-01T02:01

украина.ру

минобороны

минобороны рф

россия

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подмосковье

сергей собянин

пво

атака

атака бпла

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В Подмосковье около 22:00 мск 31 августа была объявлена тревога по БПЛА. Наиболее опасными считались южные направления — прорывы вражеских беспилотников прежде всего ожидались со стороны Калужской и Тульской областей."ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в 23:06 мск.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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