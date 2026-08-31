https://ukraina.ru/20260831/v-odesse-progremeli-vzryvy-1082928365.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - 31.08.2026 Украина.ру

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает 31 августа РИА новости

2026-08-31T23:17

2026-08-31T23:17

2026-08-31T23:17

украина.ру

юрий игнат

украина

одесса

одесская область

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_c693961e4fe9a5a1c88bf041394c122e.jpg

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги продолжает действовать в части Одесской области.Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться. Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО. Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесса

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, юрий игнат, украина, одесса, одесская область, сво, спецоперация