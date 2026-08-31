https://ukraina.ru/20260831/v-odesse-progremeli-vzryvy-1082928365.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - 31.08.2026 Украина.ру
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
2026-08-31T23:17
2026-08-31T23:17
2026-08-31T23:17
украина.ру
юрий игнат
украина
одесса
одесская область
сво
спецоперация
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги продолжает действовать в части Одесской области.Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться. Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО. Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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украина.ру, юрий игнат, украина, одесса, одесская область, сво, спецоперация
Украина.ру, Юрий Игнат, Украина, Одесса, Одесская область, СВО, Спецоперация
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает 31 августа РИА новости
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги продолжает действовать в части Одесской области.
Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число продолжает увеличиваться.
Особую тревогу вызывают гибридные боеприпасы "Бандероль", развивающие скорость до 600 км/ч, что делает их сложными для перехвата обычными средствами ПВО.
Игнат также сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что они были выпущены с конвейера всего две недели назад, что говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле - Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.