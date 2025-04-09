https://ukraina.ru/20250409/1062401383.html

Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00

Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00 - 09.04.2025 Украина.ру

Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00

Украина.ру, 09.04.2025

2025-04-09T13:00

2025-04-09T13:00

2025-04-09T13:00

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Президент США Дональд Трамп высмеял страны-просители, которые пытаются торговаться с ним по пошлинам. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру наказать главного заказчика на его покушение. Чехия отдала Киеву последние боеспособные танки. Латвия активно уничтожает памятники на братских могилах советских солдат к 80-летию Великой Победы. ВС РФ выбивают остатки ВСУ из Курской области и гонят их из Донбасса."Чем выше любовь, тем ниже поцелуи"?Выступая в среду на Национальной республиканской конференции конгресса президент США Дональд Трамп заявил, что страны, в отношении которых он ввел пошлины, пытаются договориться с Вашингтоном и "целуют в зад" американского лидера.Однако он оговорился, что КНР этого не делает, назвал китайцев "гордыми людьми" и посетовал, что Пекин реагирует на пошлины Вашингтона "не по правилам". Трамп резюмировал, что дополнительные тарифы будут действовать, пока Поднебесная не пойдет на сделку.Тем временем пользователи сети традиционно с юмором отреагировали на эти слова Трампа, вспомнив цитату из песни украинской группы "ВИА Гра", написанной украинским композитором Константином Меладзе: "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи".Накануне министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что к Соединенным Штатам обратились более полусотни стран с предложением обсудить снижение тарифов. Он посоветовал адресатам для начала пересмотреть свою торговую политику."Апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными. <...> До сих пор условия взаимной торговли были несправедливыми. Поэтому переговоры обещают быть жесткими", - резюмировал Бессент.О том против кого, в каком размере и почему Трамп ввел новые тарифы, а также об ответе "реципиентов" и прогнозах экспертов - подробно изложено в материале "Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика.Оплатить оружие своим врагамПока Трамп считает потенциальную выгоду от введенных им пошлин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ему обратить взор на другой источник американских трат. Который к тому же несет опасность и лично для Трампа. Речь идет о сентябрьском покушении на лидера США."США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?" - написал Медведев в своем телеграм-канале.Кстати, накануне американское издание Fox News сообщило со ссылкой на материалы прокуратуры, поступившие в суд, что предпринявший попытку убить Трампа Райан Раут за месяц до своей поимки пытался приобрести на Украине ракетную установку, написав своему "поставщику" что оружие "ежедневно теряется или уничтожается" на поле боя, и его пропажу вряд ли заметят."Я посмотрю, что мы можем сделать… [Трамп] нехорош для Украины. <…> Мне нужно снаряжение, чтобы Трамп не смог победить на выборах", - писал Раут в этой переписке.Последние танки ЧехииТем временем Запад не оставляет попыток дать побольше оружия "обезьяне с гранатой" в лице украинских нацистов. Так, 9 апреля стало известно, что Прага передала Киеву последние пригодные к эксплуатации танки Т-72М1, уточнило издание Hospodarske Noviny (HN).По информации журналистов, на февраль 2022 года у Чехии было 86 таких машин. За это время Прага отдельными "посылками" отослала на Украину их все, а также поставила ВСУ сотни единиц другой бронетехники из резерва, в том числе боевые машины пехоты BVP-1 (аналог БМП-1).Однако, как заявил изданию ветеран из 73-го батальона, вооруженные силы самой Праги находятся не в лучшем состоянии. Например, это подразделение перевооружается на версии Leopard 2A4. Однако, как сообщило HN, пока поступило всего около 15 старых машин, которые сейчас переходят из рук в руки, что уже отражается на их состоянии."Вопрос в том, что с ними сделают. Скорее всего, будут отремонтированы только двигатели и шасси, но вся система управления огнем заменена не будет. <...> Дело не в том, что танк не боеспособен, просто часть функций будет отключена, но это скажется на качестве стрельбы", - уточнил собеседник издания, резюмировав, что сейчас чешской армии пригодился бы любой боеспособный танк.Попытки уничтожить памятьНесмотря на не лучшим образом складывающуюся для Европы ситуацию, местные власти проявляют завидное упорство в стремлении "назло бабушке отморозить уши". Например, в среду стало известно, что администрация Латвии прорабатывает планы массового уничтожения военных мемориалов, находящихся на территории страны. И делают это с целью омрачить празднование 80-летия Великой Победы.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ уточнило, что по их информации, работу эту власти Латвии планируют провести в максимально сжатые сроки, планируя за это вр5емя избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. В ведомстве также отметили, что прикроют эту нечеловеческую акцию фиктивными археологическими исследованиями, результаты которых заведомо должны опровергнуть наличие массовых захоронений под мемориалами. Начать планируют с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение прибалтийской страны позором и неуважением к памяти тех, кто спас в том числе и латышей от фашизма.Фронтовая сводкаДенацификация - одна из главных целей СВО. К ее достижению российские вооруженные силы идут каждый день. На данный момент известно о том, что ВС РФ перерезали снабжение гарнизона ВСУ в Петровском."Трасса Новое - Петровское стала практически недоступна для украинской военной логистики. Это существенно осложнит снабжение солдат ВСУ в Петровском с изюмского направления", - отметил военный эксперт Андрей Марочко.Параллельно российские военные перемалывают остатки живой силы противника в Курской области - селе Горналь и хуторе Олешня. Известно, что украинские военные предпринимали попытку контратаки в районе Веселовки в Сумской области, но она была пресечена в результате комплексного огневого поражения живой силы ВСУ.Более подробно о том, как линия боевого соприкосновения смещается в сторону Сум - в материале Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа.Также телеграм-канал "Фронтовая птичка" сообщила, что на Белгородском направлении пропала целая бригада ВСУ. Авторы материала предположили, что все украинские военные были уничтожены."Зеля (Владимир Зеленский) в тупую бросает людей на убой. Остановите душегуба", - говорится в публикации.О других событиях дня - в материале Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

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