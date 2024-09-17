"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ - 17.09.2024 Украина.ру
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"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ
"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ - 17.09.2024 Украина.ру
"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ
Райан Уэсли Рут (другая версия перевода - Раут), подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, действительно пытался вступить в ряды ВСУ, однако там его сочли "чокнутым" и отказали. Об этом 16 сентября сообщила американская газета The New York Post со ссылкой на собственные источники в зоне конфликта
2024-09-17T10:55
2024-09-17T10:55
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
"азов"
иностранный легион
всу
покушение
иностранные наемники
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Издание привело комментарии нескольких наемников, которые пояснили, почему Рута не взяли в ряды ВСУ. В частности, один из боевиков отметил, что американец оказался нездоровым фанатиком киевского режима.Также наемники рассказали журналистам The New York Post, что Рут не отчаялся и решил помогать киевскому режиму по-другому: начал сам вербовать добровольцев в ряды ВСУ и даже придумал "сомнительную схему" по найму бывших афганских военных. Однако к таким инициативам в украинском руководстве "отнеслись с пренебрежением".Также в публикации американской газеты говорится о том, что теперь наемники из "Иностранного легиона" ВСУ боятся, что информация о деятельности Руты на Украине может обернуться "сокрушительным ударом" по поддержке Киева со стороны США.В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.Прятавшийся в кустах мужчина оказался 58-летним уроженцем Гавайев Райан Раут, который одержим конфликтом на Украине. В СМИ пишут о его причастности к вербовке иностранцев в ряды ВСУ. Тот факт, что он посещал Киев подтвердил его сын."Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - заявил Оран Раут.Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что Райан Раут снимался в ролике в поддержку "Азова"*."Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания. - Ред.). Конгресс должен потребовать ответов", - заявила Грин.Последние месяцы в общественном пространстве активно обсуждалась тема о том, что Трампа в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Первое покушение на него было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании.Тогда в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа, сделав вид, что он рад поимке сторонника "Азова"*. Об этом читайте в материале "Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, "Азов", иностранный легион, ВСУ, покушение, иностранные наемники

"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ

10:55 17.09.2024
 
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Райан Уэсли Рут (другая версия перевода - Раут), подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, действительно пытался вступить в ряды ВСУ, однако там его сочли "чокнутым" и отказали. Об этом 16 сентября сообщила американская газета The New York Post со ссылкой на собственные источники в зоне конфликта
Издание привело комментарии нескольких наемников, которые пояснили, почему Рута не взяли в ряды ВСУ. В частности, один из боевиков отметил, что американец оказался нездоровым фанатиком киевского режима.

"[Рут] был сумасшедшим идиотом, но это неудивительно. [На Украине] появляются подобные личности, которые изо всех сил хотят помочь и показать свою важность", - заявил наемник, уточнив, что Рут оказался "более безумным", чем можно было ожидать, а также "крайне подозрительным" и "неуравновешенным и опасным".

Также наемники рассказали журналистам The New York Post, что Рут не отчаялся и решил помогать киевскому режиму по-другому: начал сам вербовать добровольцев в ряды ВСУ и даже придумал "сомнительную схему" по найму бывших афганских военных. Однако к таким инициативам в украинском руководстве "отнеслись с пренебрежением".
Также в публикации американской газеты говорится о том, что теперь наемники из "Иностранного легиона" ВСУ боятся, что информация о деятельности Руты на Украине может обернуться "сокрушительным ударом" по поддержке Киева со стороны США.
Вчера, 17:11
Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на негоАмериканский активист Райан Уэсли Раут, который был готов умереть за Киев и разочаровался в 45-м президенте США Дональде Трампе, по предварительной версии, планировавший выстрелить в политика, обеспечил ему несколько сильных козырей для дальнейшей избирательной кампании.
В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.
Прятавшийся в кустах мужчина оказался 58-летним уроженцем Гавайев Райан Раут, который одержим конфликтом на Украине. В СМИ пишут о его причастности к вербовке иностранцев в ряды ВСУ. Тот факт, что он посещал Киев подтвердил его сын.
"Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - заявил Оран Раут.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что Райан Раут снимался в ролике в поддержку "Азова"*.
"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания. - Ред.). Конгресс должен потребовать ответов", - заявила Грин.
Дональд Трамп
Вчера, 07:16
Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессменРайан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*. На это обратила внимание конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
Последние месяцы в общественном пространстве активно обсуждалась тема о том, что Трампа в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Первое покушение на него было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании.
Тогда в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.
20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.
Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа, сделав вид, что он рад поимке сторонника "Азова"*. Об этом читайте в материале "Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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