https://ukraina.ru/20240917/1057494992.html

"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ

"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ - 17.09.2024 Украина.ру

"Чокнутый и опасный": украинские наемники признались, что Рута побоялись взять в ВСУ

Райан Уэсли Рут (другая версия перевода - Раут), подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, действительно пытался вступить в ряды ВСУ, однако там его сочли "чокнутым" и отказали. Об этом 16 сентября сообщила американская газета The New York Post со ссылкой на собственные источники в зоне конфликта

2024-09-17T10:55

2024-09-17T10:55

2024-09-17T10:55

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Издание привело комментарии нескольких наемников, которые пояснили, почему Рута не взяли в ряды ВСУ. В частности, один из боевиков отметил, что американец оказался нездоровым фанатиком киевского режима.Также наемники рассказали журналистам The New York Post, что Рут не отчаялся и решил помогать киевскому режиму по-другому: начал сам вербовать добровольцев в ряды ВСУ и даже придумал "сомнительную схему" по найму бывших афганских военных. Однако к таким инициативам в украинском руководстве "отнеслись с пренебрежением".Также в публикации американской газеты говорится о том, что теперь наемники из "Иностранного легиона" ВСУ боятся, что информация о деятельности Руты на Украине может обернуться "сокрушительным ударом" по поддержке Киева со стороны США.В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. В месте его, где он прятался, позже обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру.Прятавшийся в кустах мужчина оказался 58-летним уроженцем Гавайев Райан Раут, который одержим конфликтом на Украине. В СМИ пишут о его причастности к вербовке иностранцев в ряды ВСУ. Тот факт, что он посещал Киев подтвердил его сын."Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои", - заявил Оран Раут.Конгрессмен Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что Райан Раут снимался в ролике в поддержку "Азова"*."Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания. - Ред.). Конгресс должен потребовать ответов", - заявила Грин.Последние месяцы в общественном пространстве активно обсуждалась тема о том, что Трампа в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Первое покушение на него было совершено 13 июля на митинге в Пенсильвании.Тогда в результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса кандидат в американские лидеры был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.Владимир Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа, сделав вид, что он рад поимке сторонника "Азова"*. Об этом читайте в материале "Это даже не смешно": Зеленский странно отреагировал на поимку азовца*, покушавшегося на Трампа.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240916/1057482948.html

https://ukraina.ru/20240916/1057468243.html

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, "азов", иностранный легион, всу, покушение, иностранные наемники