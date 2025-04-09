Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 9 апреля
Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 9 апреля
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России... Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T08:04
2025-04-09T08:05
новости
курская область
дональд трамп
андрей марочко
китай
сша
росавиация
вооруженные силы украины
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России. Большую часть - 67 - беспилотников ПВО перехватила и уничтожила над Кубанью, еще 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 15 - на территории Северной Осетии - Алании, еще 11 - над Воронежской и 10 - над Курской областями. Остальные - над Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крымом, Ставропольем, а также семь беспилотников - над акваторией Азовского моря и шесть - над акваторией Черного моря.В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Взятие под контроль трассы, по его словам, существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.Среди украинских военных, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники - их речь была слышна на радиоперехватах, сообщил офицер группировки "Север".Дополнительные пошлины в 104 процента на товары из Китая будут действовать в США со среды и до тех пор, пока Пекин не заключит сделку, заявил Трамп. Он также указал, что меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, "вне правил".Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, дональд трамп, андрей марочко, китай, сша, росавиация, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Китай, США, Росавиация, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 9 апреля

08:04 09.04.2025 (обновлено: 08:05 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России. Большую часть - 67 - беспилотников ПВО перехватила и уничтожила над Кубанью, еще 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 15 - на территории Северной Осетии - Алании, еще 11 - над Воронежской и 10 - над Курской областями. Остальные - над Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крымом, Ставропольем, а также семь беспилотников - над акваторией Азовского моря и шесть - над акваторией Черного моря.
В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Взятие под контроль трассы, по его словам, существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.
Среди украинских военных, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники - их речь была слышна на радиоперехватах, сообщил офицер группировки "Север".
Дополнительные пошлины в 104 процента на товары из Китая будут действовать в США со среды и до тех пор, пока Пекин не заключит сделку, заявил Трамп. Он также указал, что меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, "вне правил".
Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьДональд ТрампАндрей МарочкоКитайСШАРосавиацияВооруженные силы Украины
 
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