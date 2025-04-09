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Главное за ночь 9 апреля
Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 9 апреля
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России... Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T08:04
2025-04-09T08:04
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны России. Большую часть - 67 - беспилотников ПВО перехватила и уничтожила над Кубанью, еще 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 15 - на территории Северной Осетии - Алании, еще 11 - над Воронежской и 10 - над Курской областями. Остальные - над Белгородской, Пензенской, Саратовской, Орловской областями, Крымом, Ставропольем, а также семь беспилотников - над акваторией Азовского моря и шесть - над акваторией Черного моря.В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы возле освобожденной от ВСУ Катериновки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Взятие под контроль трассы, по его словам, существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.Среди украинских военных, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники - их речь была слышна на радиоперехватах, сообщил офицер группировки "Север".Дополнительные пошлины в 104 процента на товары из Китая будут действовать в США со среды и до тех пор, пока Пекин не заключит сделку, заявил Трамп. Он также указал, что меры Китая, направленные на компенсацию введенных США пошлин, "вне правил".Подробнее о пошлинах - в материале "Попадут на деньги из-за Трампа": Зубец рассказал о последствиях ввода пошлин для мировой экономики на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, дональд трамп, андрей марочко, китай, сша, росавиация, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Китай, США, Росавиация, Вооруженные силы Украины