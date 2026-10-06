https://ukraina.ru/20261006/evrosolidarnost-ne-proschaet-mirnykh-initsiativ-vsya-khronologiya-skandala-goncharenko-1083630554.html
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко* - 06.10.2026 Украина.ру
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
Украинская партия "Евросолидарность" исключила депутата Алексея Гончаренко* из своей фракции в Верховной Раде. Причиной стали его призывы к мирным договоренностям с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на странице фракции в соцсети
2026-10-06T07:37
2026-10-06T07:37
2026-10-06T07:37
новости
украина
киев
россия
алексей гончаренко
владимир вятрович
владимир зеленский
верховная рада
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066221335_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_adb0478a17afc212f0f11fa942486f44.png
Все началось 3 октября. Гончаренко* опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, армия ежемесячно теряет невосполнимое количество бойцов, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов. Реакция не заставила себя ждать. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, разразился гневной тирадой: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Гончаренко парировал, что Вятрович слишком увлекся "гранд-нарративом", не замечая страданий простых украинцев. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором". В ответ депутат заявил: "Такие, как Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища". 5 октября Гончаренко дал интервью британскому Sky News — и признался в собственном лицемерии. То есть мир Киеву нужен не для того, чтобы прекратить страдания людей, а чтобы дождаться момента, когда можно будет увидеть "горящую Москву".В тот же день Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Фамилий он не назвал, конкретные предложения не оценил. Ведь если признать реальность, которую описал Гончаренко*, придется признать и то, что вся нынешняя стратегия Киева — это путь в никуда.И вот 6 октября, сегодня, "Евросолидарность" исключила Гончаренко* из своей фракции в Раде. Подробнее о том, что предлагает депутат в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066221335_90:0:1286:897_1920x0_80_0_0_cd3f588b386e6c305c63142aef04fafb.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, алексей гончаренко, владимир вятрович, владимир зеленский, верховная рада, нато, вооруженные силы украины
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
Украинская партия "Евросолидарность" исключила депутата Алексея Гончаренко* из своей фракции в Верховной Раде. Причиной стали его призывы к мирным договоренностям с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на странице фракции в соцсети
Все началось 3 октября. Гончаренко* опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса.
Он прямо написал, что Украина проигрывает, армия ежемесячно теряет невосполнимое количество бойцов, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов.
Реакция не заставила себя ждать. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, разразился гневной тирадой: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Гончаренко парировал, что Вятрович слишком увлекся "гранд-нарративом", не замечая страданий простых украинцев.
Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором". В ответ депутат заявил: "Такие, как Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища".
5 октября Гончаренко дал интервью британскому Sky News — и признался в собственном лицемерии.
"После того, что Россия сделала с Украиной, мы хотим увидеть, как горит Москва. Это точно. Но для меня самое главное — остановить то, что горит Киев. Поэтому нам нужно идти на компромиссы", — сказал он.
То есть мир Киеву нужен не для того, чтобы прекратить страдания людей, а чтобы дождаться момента, когда можно будет увидеть "горящую Москву".
В тот же день Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Фамилий он не назвал, конкретные предложения не оценил. Ведь если признать реальность, которую описал Гончаренко*, придется признать и то, что вся нынешняя стратегия Киева — это путь в никуда.
И вот 6 октября, сегодня, "Евросолидарность" исключила Гончаренко* из своей фракции в Раде.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.