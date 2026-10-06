"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко* - 06.10.2026 Украина.ру
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"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко* - 06.10.2026 Украина.ру
"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
Украинская партия "Евросолидарность" исключила депутата Алексея Гончаренко* из своей фракции в Верховной Раде. Причиной стали его призывы к мирным договоренностям с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на странице фракции в соцсети
2026-10-06T07:37
2026-10-06T07:37
новости
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алексей гончаренко
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верховная рада
нато
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Все началось 3 октября. Гончаренко* опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, армия ежемесячно теряет невосполнимое количество бойцов, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов. Реакция не заставила себя ждать. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, разразился гневной тирадой: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Гончаренко парировал, что Вятрович слишком увлекся "гранд-нарративом", не замечая страданий простых украинцев. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором". В ответ депутат заявил: "Такие, как Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища". 5 октября Гончаренко дал интервью британскому Sky News — и признался в собственном лицемерии. То есть мир Киеву нужен не для того, чтобы прекратить страдания людей, а чтобы дождаться момента, когда можно будет увидеть "горящую Москву".В тот же день Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Фамилий он не назвал, конкретные предложения не оценил. Ведь если признать реальность, которую описал Гончаренко*, придется признать и то, что вся нынешняя стратегия Киева — это путь в никуда.И вот 6 октября, сегодня, "Евросолидарность" исключила Гончаренко* из своей фракции в Раде. Подробнее о том, что предлагает депутат в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html
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новости, украина, киев, россия, алексей гончаренко, владимир вятрович, владимир зеленский, верховная рада, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Вятрович, Владимир Зеленский, Верховная Рада, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*

07:37 06.10.2026
 
© Фото : Скриншот видеоАлексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Алексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : Скриншот видео
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Украинская партия "Евросолидарность" исключила депутата Алексея Гончаренко* из своей фракции в Верховной Раде. Причиной стали его призывы к мирным договоренностям с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на странице фракции в соцсети
Все началось 3 октября. Гончаренко* опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса.
Он прямо написал, что Украина проигрывает, армия ежемесячно теряет невосполнимое количество бойцов, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов.
Реакция не заставила себя ждать. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, разразился гневной тирадой: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Гончаренко парировал, что Вятрович слишком увлекся "гранд-нарративом", не замечая страданий простых украинцев.
Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором". В ответ депутат заявил: "Такие, как Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища".
5 октября Гончаренко дал интервью британскому Sky News — и признался в собственном лицемерии.
"После того, что Россия сделала с Украиной, мы хотим увидеть, как горит Москва. Это точно. Но для меня самое главное — остановить то, что горит Киев. Поэтому нам нужно идти на компромиссы", — сказал он.
То есть мир Киеву нужен не для того, чтобы прекратить страдания людей, а чтобы дождаться момента, когда можно будет увидеть "горящую Москву".
В тот же день Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Фамилий он не назвал, конкретные предложения не оценил. Ведь если признать реальность, которую описал Гончаренко*, придется признать и то, что вся нынешняя стратегия Киева — это путь в никуда.
И вот 6 октября, сегодня, "Евросолидарность" исключила Гончаренко* из своей фракции в Раде.
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
Вчера, 18:03
После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который еще недавно призывал договариваться с Россией, теперь выступил с желанием увидеть, как горит Москва. Об этом 5 октября он заявил в эфире британского телеканала Sky News
Подробнее о том, что предлагает депутат в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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