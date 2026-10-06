https://ukraina.ru/20261006/evrosolidarnost-ne-proschaet-mirnykh-initsiativ-vsya-khronologiya-skandala-goncharenko-1083630554.html

"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*

"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко* - 06.10.2026 Украина.ру

"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*

Украинская партия "Евросолидарность" исключила депутата Алексея Гончаренко* из своей фракции в Верховной Раде. Причиной стали его призывы к мирным договоренностям с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на странице фракции в соцсети

2026-10-06T07:37

2026-10-06T07:37

2026-10-06T07:37

новости

украина

киев

россия

алексей гончаренко

владимир вятрович

владимир зеленский

верховная рада

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066221335_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_adb0478a17afc212f0f11fa942486f44.png

Все началось 3 октября. Гончаренко* опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, армия ежемесячно теряет невосполнимое количество бойцов, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов. Реакция не заставила себя ждать. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, разразился гневной тирадой: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Гончаренко парировал, что Вятрович слишком увлекся "гранд-нарративом", не замечая страданий простых украинцев. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором". В ответ депутат заявил: "Такие, как Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища". 5 октября Гончаренко дал интервью британскому Sky News — и признался в собственном лицемерии. То есть мир Киеву нужен не для того, чтобы прекратить страдания людей, а чтобы дождаться момента, когда можно будет увидеть "горящую Москву".В тот же день Владимир Зеленский, комментируя призывы депутатов к переговорам, заявил, что интересами Украины уступать нельзя. Фамилий он не назвал, конкретные предложения не оценил. Ведь если признать реальность, которую описал Гончаренко*, придется признать и то, что вся нынешняя стратегия Киева — это путь в никуда.И вот 6 октября, сегодня, "Евросолидарность" исключила Гончаренко* из своей фракции в Раде. Подробнее о том, что предлагает депутат в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, алексей гончаренко, владимир вятрович, владимир зеленский, верховная рада, нато, вооруженные силы украины