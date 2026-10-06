https://ukraina.ru/20261006/isw-v-panike-rossiya-moderniziruet-drony-bystree-chem-kiev-uchitsya-sbivat-1083630976.html

ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать

ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать - 06.10.2026 Украина.ру

ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать

Российские войска продолжают модернизировать свои ударные дроны, чтобы наносить максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям ВСУ до того, как Киев сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который был опубликовал 6 октября

2026-10-06T08:07

2026-10-06T08:07

2026-10-06T08:07

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

дроны

вс рф

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По данным аналитиков, 5 октября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия модернизировала систему оптической навигации, компас и боевую часть своего ударного беспилотника большой дальности "Герань". Это облегчает беспилотнику автономное наведение и навигацию в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы. ГУР также подтвердило, что в новых версиях "Герани" применяется специализированная боевая часть кумулятивно-фугасного действия, предназначенная для поражения украинских мостов. Этот новый боеприпас рассчитан на уничтожение прочных стальных и бетонных конструкций, а также на повреждение вантовых мостов. В тот же день 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13", который, по имеющимся данным, в полтора раза крупнее предыдущих моделей и оснащен четырьмя двигателями. Как указывают в ISW, Россия стремится развернуть новые, более устойчивые к помехам и опасные модификации ударных беспилотников до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия. В ночь на 6 октября российская армия вновь атаковала цели в различных регионах. Еще до полуночи в Киевской области из-за "Гераней" была объявлена воздушная тревога, вскоре после чего в самом Киеве прогремели серии взрывов. Украинские ресурсы сообщали о все новых группах реактивных БПЛА, движущихся к столице. Между тем киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в украинской столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое.

https://ukraina.ru/20261006/reabilitatsiya-prodolzhalas-i-nochyu-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083630745.html

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, дроны, вс рф