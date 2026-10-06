ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать - 06.10.2026 Украина.ру
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ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать
ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать - 06.10.2026 Украина.ру
ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать
Российские войска продолжают модернизировать свои ударные дроны, чтобы наносить максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям ВСУ до того, как Киев сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который был опубликовал 6 октября
2026-10-06T08:07
2026-10-06T08:07
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
дроны
вс рф
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По данным аналитиков, 5 октября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия модернизировала систему оптической навигации, компас и боевую часть своего ударного беспилотника большой дальности "Герань". Это облегчает беспилотнику автономное наведение и навигацию в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы. ГУР также подтвердило, что в новых версиях "Герани" применяется специализированная боевая часть кумулятивно-фугасного действия, предназначенная для поражения украинских мостов. Этот новый боеприпас рассчитан на уничтожение прочных стальных и бетонных конструкций, а также на повреждение вантовых мостов. В тот же день 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13", который, по имеющимся данным, в полтора раза крупнее предыдущих моделей и оснащен четырьмя двигателями. Как указывают в ISW, Россия стремится развернуть новые, более устойчивые к помехам и опасные модификации ударных беспилотников до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия. В ночь на 6 октября российская армия вновь атаковала цели в различных регионах. Еще до полуночи в Киевской области из-за "Гераней" была объявлена воздушная тревога, вскоре после чего в самом Киеве прогремели серии взрывов. Украинские ресурсы сообщали о все новых группах реактивных БПЛА, движущихся к столице. Между тем киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в украинской столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое.
https://ukraina.ru/20261006/reabilitatsiya-prodolzhalas-i-nochyu-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083630745.html
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, дроны, вс рф
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, дроны, ВС РФ

ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать

08:07 06.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска продолжают модернизировать свои ударные дроны, чтобы наносить максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям ВСУ до того, как Киев сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который был опубликовал 6 октября
По данным аналитиков, 5 октября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия модернизировала систему оптической навигации, компас и боевую часть своего ударного беспилотника большой дальности "Герань". Это облегчает беспилотнику автономное наведение и навигацию в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.
ГУР также подтвердило, что в новых версиях "Герани" применяется специализированная боевая часть кумулятивно-фугасного действия, предназначенная для поражения украинских мостов. Этот новый боеприпас рассчитан на уничтожение прочных стальных и бетонных конструкций, а также на повреждение вантовых мостов.
В тот же день 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13", который, по имеющимся данным, в полтора раза крупнее предыдущих моделей и оснащен четырьмя двигателями.
Как указывают в ISW, Россия стремится развернуть новые, более устойчивые к помехам и опасные модификации ударных беспилотников до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия.
"Цель этих действий — нанести ущерб украинской энергетической инфраструктуре и логистике осенью, в преддверии ожидаемой масштабной кампании ударов в зимний период", — подчеркивается в отчете.
В ночь на 6 октября российская армия вновь атаковала цели в различных регионах. Еще до полуночи в Киевской области из-за "Гераней" была объявлена воздушная тревога, вскоре после чего в самом Киеве прогремели серии взрывов. Украинские ресурсы сообщали о все новых группах реактивных БПЛА, движущихся к столице.
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
07:40
"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часуРоссийская армия и ночью продолжала атаковать цели в различных регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 6 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Между тем киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в украинской столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое.
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