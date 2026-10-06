https://ukraina.ru/20261006/germaniya-zagovorila-o-vozvrascheniya-sssr-vadeful-pereputal-slova-putina-i-sobstvennye-strakhi-1083632325.html

Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи

Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи - 06.10.2026 Украина.ру

Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в очередной раз решил напугать Европу "российской угрозой", заявив, что у Москвы якобы есть планы за пределами Украины в рамках "возвращения Советского Союза". Его слова 6 октября приводит немецкий телеканал n-tv

2026-10-06T09:07

2026-10-06T09:07

2026-10-06T09:07

новости

россия

германия

украина

владимир путин

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/09/1083090279_0:33:1350:792_1920x0_80_0_0_2d4049c9e9fe497b011dba5ad21d796a.jpg

Вадефуль напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой XX века. По мнению главы МИД ФРГ, если это была катастрофа, то российский лидер "вероятно, хочет ее исправить". Он считает, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и странах Балтии. Правда, последние входят в ЕС и НАТО, поэтому их союзники "тоже затронуты". Вот только сам Владимир Путин неоднократно опровергал эти домыслы. В интервью телеканалу India Today он прямо заявил: восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет. По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.Ранее в НАТО тоже "испугались" планов России. Глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне утверждает, что Россия якобы стремится вернуть то, чем владела до распада Советского Союза. "Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде", — заявил он, предложив самостоятельно догадаться, какие страны он имеет в виду. При этом Драгоне подчеркнул: "Мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге".На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.

https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, украина, владимир путин, ес, нато