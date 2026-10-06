Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи - 06.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261006/germaniya-zagovorila-o-vozvrascheniya-sssr-vadeful-pereputal-slova-putina-i-sobstvennye-strakhi-1083632325.html
Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи
Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи - 06.10.2026 Украина.ру
Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в очередной раз решил напугать Европу "российской угрозой", заявив, что у Москвы якобы есть планы за пределами Украины в рамках "возвращения Советского Союза". Его слова 6 октября приводит немецкий телеканал n-tv
2026-10-06T09:07
2026-10-06T09:07
новости
россия
германия
украина
владимир путин
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/09/1083090279_0:33:1350:792_1920x0_80_0_0_2d4049c9e9fe497b011dba5ad21d796a.jpg
Вадефуль напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой XX века. По мнению главы МИД ФРГ, если это была катастрофа, то российский лидер "вероятно, хочет ее исправить". Он считает, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и странах Балтии. Правда, последние входят в ЕС и НАТО, поэтому их союзники "тоже затронуты". Вот только сам Владимир Путин неоднократно опровергал эти домыслы. В интервью телеканалу India Today он прямо заявил: восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет. По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.Ранее в НАТО тоже "испугались" планов России. Глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне утверждает, что Россия якобы стремится вернуть то, чем владела до распада Советского Союза. "Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде", — заявил он, предложив самостоятельно догадаться, какие страны он имеет в виду. При этом Драгоне подчеркнул: "Мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге".На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.
https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html
россия
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/09/1083090279_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_b1ff061e2074113ada0ead257fe64caf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, украина, владимир путин, ес, нато
Новости, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, ЕС, НАТО

Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи

09:07 06.10.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisГлава МИД Германии Йоханн Вадефуль
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в очередной раз решил напугать Европу "российской угрозой", заявив, что у Москвы якобы есть планы за пределами Украины в рамках "возвращения Советского Союза". Его слова 6 октября приводит немецкий телеканал n-tv
Вадефуль напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой XX века. По мнению главы МИД ФРГ, если это была катастрофа, то российский лидер "вероятно, хочет ее исправить".
Он считает, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и странах Балтии. Правда, последние входят в ЕС и НАТО, поэтому их союзники "тоже затронуты".
"Именно поэтому мы должны исходить из предположения, что у России есть более масштабные планы", — заявил Вадефуль.
Вот только сам Владимир Путин неоднократно опровергал эти домыслы. В интервью телеканалу India Today он прямо заявил: восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет.
По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.
Ранее в НАТО тоже "испугались" планов России. Глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне утверждает, что Россия якобы стремится вернуть то, чем владела до распада Советского Союза.
"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде", — заявил он, предложив самостоятельно догадаться, какие страны он имеет в виду. При этом Драгоне подчеркнул: "Мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге".
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
08:28
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам. В интервью The Washington Post на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок
На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинЕСНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:10"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
09:07Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи
09:00Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября
08:49"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира
08:31Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов
08:28Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
08:28"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
08:07ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать
08:00Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины
07:40"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
07:37"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
07:30Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
07:24"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России
07:15Цирк уедет, а хозяева клоунов останутся. Что происходит с европейскими политиками
07:00Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ
06:30Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России
06:14С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется
06:06Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное
05:49Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ
05:30"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США
Лента новостейМолния